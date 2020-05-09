الدائرة تضيق.. إصابة مساعدة بارزة لنائب ترمب بفيروس كورونا

أثبت الفحص الطبي إصابة المستشارة الصحفية لمايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، بفيروس كورونا الأمر الذي يثير القلق من انتشار محتمل للفيروس في أضيق دائرة بالبيت الأبيض.

المستشارة الصحفية لنائب الرئيس الأمريكي" كاتي ميلر" هي أيضا زوجة أحد كبار مستشاري الرئيس دونالد ترمب.

وكشف مسؤولون الجمعة أنّ نتيجة فحص فيروس كورونا للناطقة باسم نائب الرئيس الأمريكي جاءت إيجابية، لتُصبح ثاني موظّف في البيت الأبيض يُصاب بالعدوى.

يأتي ذلك، في وقت بقي فيه الرئيس دونالد ترمب على موقفه الرافض لوضع كمّامة حتى خلال تكريمه للمحاربين القدامى الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية وجميعهم في التسعينات من عمرهم.

وكشف ترمب عن إصابة كاتي ميلر زوجة مستشاره للهجرة ستيفن ميلر بالمرض خلال اجتماع عقده الجمعة مع الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس.

وجاء في تقرير لممثل شبكات إعلامية أن مسؤولا كبيرا في الإدارة الأمريكية شدد على أن ترمب أو بنس لم يخالطا المستشارة الصحفية المصابة بالفيروس في الآونة الأخيرة.

كاتي ميلر مع زوجها ستيفن ميلر مستشار ترمب

انتقال العدوى

وأثار الإعلان عن إصابة كاتي ميلر، مخاوف من أن يتحوّل البيت الأبيض الى نقطة ساخنة، في حين يقود ترمب جهود تخفيف إجراءات الإغلاق التي أنهكت أكبر اقتصاد في العالم.

كاتي ميلر، بحُكم منصبها، تحضر اجتماعات عالية المستوى في البيت الأبيض، كما أنّها متزوجة من ستيفن ميلر، أحد كبار مستشاري ترمب وكاتب خطاباته والرجل وراء السياسة المتشدّدة للإدارة فيما يتعلّق بالهجرة.

وحتّى الخميس، شوهدت كاتي تختلط مع مسؤولين خلال صلاة في الهواء الطلق استضافها ترمب وحضرها عشرات الأشخاص، بما في ذلك السيدة الأولى ميلانيا، إضافة إلى زوجة بنس والعديد من كبار الموظفين.

وقال مسؤول في الإدارة، طالباً عدم كشف اسمه إنّه "نتيجة الحرص الشديد، عدنا ودقّقنا في جميع اتّصالات الشخص المعنيّ في الآونة الأخيرة".

الرئيس الأمريكي خلال اجتماعه مع الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس- 8 مايو

حماية الرئيس ونائبه

حاولت المستشارة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكيناني الدفاع عن جهود الإدارة الأمريكية لحماية ترمب وبنس مشيرة إلى إجراءات جديدة اتخذها البيت الأبيض تشمل تتبع المخالطين.

وشددت ماكيناني للصحفيين خلال إفادة صحفية في البيت الأبيض على القول "اتخذنا كل احتياط ممكن لحماية الرئيس" وذلك بتطبيق جميع التوجيهات الإرشادية الموصى بها بالنسبة للعاملين الأساسيين في البيت الأبيض.

وأشارت أيضا إلى عمليات التنظيف الدورية والانصياع للتوجيهات الإرشادية الخاصة بالتباعد مسافة ستة أقدام بين الأفراد، وهي توجيهات لا يعمل بها دائما في المناسبات الكبيرة في البيت الأبيض.

وفي وقت سابق اليوم سئل ترمب، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية، عما إذا كان من يقدمون له الطعام سيغطون وجوههم الآن فقال "بدأوا بالفعل".

إصابة في المطبخ

وكان أحد الطباخين بمطبخ ترمب في البيت الأبيض أصيب بفيروس كورونا.

وقال مراسل قناة إن بي سي الأمريكية للبيت الأبيض، إن العامل المسؤول عن الجناح الغربي ويقوم بخدمة الرئيس ترمب قد أصيب بفيروس كورونا.

وأوضح بيتر ألكسندر مراسل قناة إن بي سي الأمريكية في البيت الأبيض "هذا العامل لم يكن يرتدي القناع الطبي".

وقالت مراسلة التايمز في البيت الأبيض في تغريدة" أخبرني أحد المصادر أن هذا العامل يقوم بعمل المشروبات التي يتناولها ترمب خلال يومه".

وأضافت مراسل شبكة سي إن إن الأمريكية "دانيا دالى" أن ترمب سئل عن إصابة العامل فأجاب "كل الناس محاربون في هذا البلد، نحن جميعاً محاربون، أنت محارب، نحن محاربون، كلنا محاربون معاً".