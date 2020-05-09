الأمم المتحدة: هجمات حفتر على طرابلس قد ترقى لجرائم حرب

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن الهجمات العشوائية التي شنتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على المناطق المأهولة بالعاصمة طرابلس، قد ترقى إلى جرائم حرب.

وأضافت البعثة في بيان، مساء الجمعة، أن القصف المروع الذي طال حي زاوية الدهماني بطرابلس، قرب السفارة التركية ومقر إقامة السفير الإيطالي، أسفر عن مقتل مدنيين اثنين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين.

والخميس، سقطت صواريخ أطلقتها قوات حفتر، بمحيط إقامة السفيرين الإيطالي والتركي في منطقة زاوية الدهماني وسط طرابلس.

ولفتت البعثة إلى أنه منذ 1 مايو/ أيار الجاري، أدى ازدياد الهجمات العشوائية لقوات حفتر، بما فيها على أبو سليم وتاجوراء والهضبة البدري وزناتة وزاوية الدهماني، إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين، وإلحاق أضرار بالمنازل والممتلكات.

وأوضحت البعثة إنه بين 1 و8 مايو، قتل ما لا يقل عن 15 مدنيا، وأصيب 50 آخرون بينهم نساء وأطفال، نتيجة هذه الهجمات.

واعتبرت أن هجمات قوات حفتر، تظهر تجاهلا صارخا للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى جرائم حرب.

قصف مطار معيتيقة بطرابلس

وعقب ساعات من بيان البعثة الأممية، أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني سقوط قتلى وجرحى مدنيين، السبت، إثر استهداف قوات حفتر محيط مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس بأكثر من 80 صاروخا.

وقتل مدني وأصيب آخرون جراء سقوط قذائف أطلقتها قوات حفتر على منطقة باب بن غشير جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال أسامة علي، الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ إن فرق الإنقاذ والطوارئ توجهت إلى مطار معيتيقة الدولي (شرق) والأحياء السكنية المحيطة بالمطار لحصر الخسائر وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

وفي بيان منفصل، نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، قالت قوات الوفاق إن قصف مطار معتيقية، تسبب في اشتعال النيران بحظيرة خزانات وقود الطيران.

ولفت البيان إلى أن طائرتين من طراز إيرباص خرجتا عن العمل، بعد تضررها بعدد من الشظايا.

وكثفت قوات حفتر، مؤخرا، استهداف المدنيين ضمن هجوم متعثر بدأته منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبدت خلاله خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.