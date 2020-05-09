الأردن: أنشأت حسابا على فيسبوك فقتلها شقيقها بدم بارد

طالب ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن بإعدام شاب قتل شقيقته، بعد إنشائها حسابا لها على موقع فيسبوك

وتفاعل مغردون مع الحادثة عبر وسم #نطالب_باعدام_قاتل_اخته، داعين السلطات الأردنية لاتخاذ إجراءات رادعة للحد من جرائم العنف الأسرى، خاصة ضد النساء.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد ارتُكِبت الجريمة فجر الأربعاء الماضي، إذ طعن شاب (25 عامًا) شقيقته (14 عامًا) "بطريقة بشعة" ما أدى لمقتلها.

في حين ذكر البعض أن تصرف الشاب تجاه أخته ليس مستغربا، إذ إن المجتمعات العربية لا تزال تعتبر المرأة "عارا وكبش فداء وكفّارة لخطاياهم"، على حد وصفهم.

#نطالب_باعدام_قاتل_اخته

كيف نستغرب جريمة القتل، وكثير من المجتمعات العربية تعتبر المرأة (عار وكبش فداء وكفّارة) لخطاياهم؟

🚫الذكر حياته غالية حتى لو قتل واغتصب، أما المرأة حياتها رخيصة وممكن تموت لو كان هناك احتمال 1% انها تخطئ🚫

> هنا الأم قتلت بنتها، لتمنع حدوث مشكلة بين ذكور👎 pic.twitter.com/G0cJriESCz — إبراهيم المنيف (@altamimi14) May 9, 2020

https://twitter.com/raid1002/status/1259124511343087616?ref_src=twsrc%5Etfw

معروف انه الاْردن من اكثر الدول في أعداد جرائم الشرف ، صديقة لي اردنية تقولي انه لو اخ قتل اخته يروح يسلم نفسه و حتى الشرطة يحترمونه وابوه وعمانه يقبلون جبينه وحكمة ٦ شهور ويطلع و يقام لآأجله احتفالات

ويعتبرونه بطل والكل يتمناه زوج لبنته

القانون ضعيف

#نطالب_باعدام_قاتل_اخته — خلود الشهري 🇸🇦 (@koolodjj) May 9, 2020

https://twitter.com/khaleelbadrany/status/1259133662597177345?ref_src=twsrc%5Etfw

#نطالب_باعدام_قاتل_اخته

هل في الشجار الطبيعي الأخ بيرمي علي اخته سكين!

كاتب لم يتوقع أن يؤدي إلي الوفاه معناه أنو شايف أن من حق أخوها يضربها

(أخوها ملوش حق يزعقلها اساسا)

و بعد كل جريمه بتم في حق بنت أيا كان المجرم يقرب للضحيه ايه لازم يطلعوا يدفعوا عن المجرم بالشكل الحقير ده. pic.twitter.com/zOQZQdhdji — Zainab🥀 (@Zainab80866014) May 9, 2020

#نطالب_باعدام_قاتل_اخته والمساواة الكاملة بين #الرجل و #المرأة في نصوص القانون بما في ذلك المساواة في الإرث، وإلغاء المواد التي تنص على ولاية الرجل على المرأة وتلزمها بأخذ موافقته حتى عند سفرها. فالنساء لسن ناقصات دين وعقل ميراث، و #الأديان_صناعة_بشرية صاغها الذكور حسب شهواتهم. — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) May 9, 2020