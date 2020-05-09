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سياسة|الأردن

الأردن: أنشأت حسابا على فيسبوك فقتلها شقيقها بدم بارد

العنف ضد المرأة وجرائم الشرف أزمة متواصلة
العنف ضد المرأة وجرائم الشرف أزمة متواصلة
9/5/2020

طالب ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن بإعدام شاب قتل شقيقته، بعد إنشائها حسابا لها على موقع فيسبوك

وتفاعل مغردون مع الحادثة عبر وسم #نطالب_باعدام_قاتل_اخته، داعين السلطات الأردنية لاتخاذ إجراءات رادعة للحد من جرائم العنف الأسرى، خاصة ضد النساء.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد ارتُكِبت الجريمة فجر الأربعاء الماضي، إذ طعن شاب (25 عامًا) شقيقته (14 عامًا) "بطريقة بشعة" ما أدى لمقتلها.

في حين ذكر البعض أن تصرف الشاب تجاه أخته ليس مستغربا، إذ إن المجتمعات العربية لا تزال تعتبر المرأة "عارا وكبش فداء وكفّارة لخطاياهم"، على حد وصفهم.

https://twitter.com/raid1002/status/1259124511343087616?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/khaleelbadrany/status/1259133662597177345?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر
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