إصابات فيروس كورونا تتخطى عتبة 4 ملايين إصابة

واصلت الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعها، وتجاوزت الأربعة ملايين إصابة، الجمعة، وواكب ذلك تراجع الاقتصادي العالمي وارتفاع معدلات البطالة.

وفيما يلي أعلى الدول تضررًا من أزمة فيروس كورونا المستجد:

أولًا: الولايات المتحدة الأمريكية

تتربع الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول المتضررة من الفيروس، إذ سجّلت وحدها مليونًا و317 ألفًا و865 إصابة، وقضى جراء الفيروس 78 ألفًا و564 مصابًا، بينما تعافت 221 ألفًا و723 حالة.

ثانيًا: إسبانيا

جاءت إسبانيا في دور الوصيف، وسجّلت 260 ألفًا و117 إصابة، ولقي 26 ألفًا و299 مصابًا حتفهم، في حين تعافى 168 ألفًا و408 مصابين.

ثالثًا: إيطاليا

رصدت إيطاليا 217 ألفًا و185 إصابة، وقضى 30 ألفًا و201 جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما تعافت 99 ألفًا و23 حالة.

رابعًا: المملكة المتحدة

سجّلت بريطانيا 211 ألفًا و364 إصابة، توفي 31 ألفًا و241 مصابًا، ولا توجد أرقام محددة حول عدد المتعافين من الفيروس.

خامسًا: روسيا

احتلت روسيا المركز الخامس برصيد 187 ألفًا و859 إصابة، مع تسجيل ألف و723 وفاة، وتعافي 26 ألفًا و608 حالات.

سادسًا: فرنسا

يبلغ عدد حالات الإصابة في فرنسا 176 ألفًا و79 حالة، ووفاة 26 ألفًا و230 مصابًا، في حين وصل عدد المتعافين إلى 55 ألفًا و782 متعاف.

سابعًا: ألمانيا

سجّلت 170 ألفًا و489 إصابة، ووفاة 7 آلاف و468 حالة، بينما تعافى 141 ألفًا و700 مصاب.

ثامنًا: البرازيل

بواقع 141 ألفًا و88 إصابة، و9 آلاف و637 حالة وفاة، مع تعافي 55 ألفًا و350 مصابًا.

تاسعًا: تركيا

سجّلت تركيا 135 ألفًا و569 إصابة، ووفاة 3 آلاف و689 مصابًا، بينما تعافت 86 ألفًا و396 حالة.

عاشرًا: إيران

بلغ إجمالي الإصابات في إيران 104 ألفًا و691 إصابة، وراح ضحية الإصابة بالفيروس 6 آلاف و541 مصابًا، في حين تعافت 83 ألفًا و837 حالة.