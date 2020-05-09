ألمانيا: احتجاجات على قواعد التباعد الاجتماعي بسبب كورونا (فيديو)

احتشد حوالي 3000 شخص، السبت، بميدان مارينبلاتس في مدينة ميونخ (عاصمة ولاية بافاريا)؛ احتجاجا على قواعد التباعد الاجتماعي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولم يراعِ عدد منهم قواعد التباعد الاجتماعي خلال وقفتهم الاحتجاجية، وأبدوا ضيقهم من قواعد الحماية الشديدة الصرامة في بافاريا، وفي ألمانيا عموما.

وقال متحدث باسم رئاسة الشرطة في ميونخ إن المظاهرة مصرّح بها، ولكن لعدد 80 شخصا فقط، وإن المتظاهرين ذكروا أنهم سيتظاهرون للمطالبة بحماية الحقوق الأساسية.

وذكر شهود عيان أن المتظاهرين اتهموا الساسة والأطباء بإثارة الذعر، وتقليص الحقوق الأساسية للشعب على خلفية أزمة كورونا.

وحاولت الشرطة بمكبرات الصوت حث المتظاهرين على الالتزام بالقواعد الصحية، من دون استجابة المتظاهرين لنداءات الشرطة.

ولأسباب تتعلق بمراعاة النسبة والتناسب، تركت الشرطة المظاهرة تمر ولم تفضها، وفق المتحدث باسم شرطة ميونخ، مشيرا إلى أن جميع المشاركين في المظاهرة تصرفوا بصورة سلمية.

في حين، فضت الشرطة مظاهرة أخرى نظمها – في الوقت ذاته – نحو 25 شخصا من اليمينيين بالمدينة.

يذكر أن ألمانيا سجلت 171 ألفًا و21 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وقضى بالإصابة 7 آلاف و525 مصابًا، بينما تعافى 143 ألفًا و300 شخصًا.

وعالميًا، أصيب 4 ملايين و72 ألفًا و265 شخصًا، وأودت الإصابة بحياة 278 ألفًا و669 نفسًا، في حين تعافى مليون 416 ألفًا و252 مصابًا.

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