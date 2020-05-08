وزير الصحة الكويتي ينعى طبيبا مصريا توفي بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، الجمعة، عن وفاة أول طبيب في دولة الكويت بالإصابة بفيروس كورونا، وهو طبيب مصري الجنسية.

وتوفي الطبيب طارق حسين مخيمر (62 عاما) الذي عمل استشاريا لأمراض الأنف والأذن والحنجرة في دولة الكويت منذ أكثر من 20 عاما، وكان في الصفوف الأمامية في مواجهة الفيروس.

ونشر وزير الصحة الكويتي باسل الصباح تغريدة عبر حسابه في تويتر ينعي فيها الطبيب المصري الراحل قال فيها "إنا لله وإنا إليه راجعون، أعزي نفسي وكل الزملاء بوفاة الأخ الدكتور طارق حسين مخيمر، من أطباء الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى زين متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد. رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

إنا لله وإنا إليه راجعون، أعزي نفسي وكل الزملاء بوفاة الأخ/ د. طارق حسين مخيمر ، من أطباء الأنف والأذن والحنجرة في م. زين متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد. رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. — د. باسل حمود الصباح Dr.Basel Alsabah (@Drbaselalsabah) May 8, 2020

وأعرب كويتيون عن أسفهم لما جري للطبيب المصري مؤكدين أن المرض لا يفرق بين الجنسيات، وعلى ضرورة توفير الحماية الكاملة للأطقم الطبية، داعين إلى عدم الانصياع لدعوات التفرقة والعنصرية، فكلنا "بمركب واحد" حسب ما قالوا.

اللهم اغفر له وارحمه😌كلنا في مركب واحد كلنا اخوان دين ودنيا ودم اللهم ارفع عنا البلاء والوباء نسال الله السلامة للجميع لا للتفرقة والفتنه والعنصرية حفظنا الله واياكم حفظ الله الوطن الثاني كويتنا الغالية ومصرنا الحبيبة وجميع بلاد المسلمين وإنا لله وإنا إليه راجعون 🇪🇬❤️🇰🇼د.باسل❤️ pic.twitter.com/OhgqQO4gyg — بوفهد عياد (@Fahdayad12) May 8, 2020

لكل من يدعوا الى التفرقة والفتن لينظر الى الطبيب المتوفي اليوم هو مقيم.

لم يفرّق الموت بين مقيم ومواطن!

لا تعمم وتظلم جنسية كاملة فيها الصالح والطالح.

تكلم عن العمالة الهامشية وتجار الاقامات وتراخي الحكومة لا عن الشرفاء

احسنوا نواياكم ليرحمنا الله ويرفع عنا هذا البلاء #الكويت pic.twitter.com/MrgjMgXtAt — وائل العلي🇰🇼 (@WAELBALALI) May 8, 2020

وين اللي يحجون على اهل مصر .. هذا دكتور مصري بالصفوف الاولى لمواجهه فايروس كورونا الخبيث … الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون… — TRABZON🇰🇼🇹🇷🇰🇼 (@Fawaz_2528) May 8, 2020

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنه

نحسبه عند الله شهيد الواجب اللهم احفظ الكويت وجميع من عليها من كل شر و مكروه

اللهم احفظ جميع العاملين في مكافحه جائحه الكورزنا — د. بندر سماح الشمري (@dr_bandar) May 8, 2020

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 7208 حالات.

وأضاف بيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم .47 وأوضح أن الحالات في العناية المركزة بلغت 91 حالة منها 48 حالة مستقرة و43 حالة حرجة.

وكان وزير الصحة الكويتي أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 85 حالة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19 في دولة الكويت 2466 حالة.