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سياسة

وزير الصحة الكويتي ينعى طبيبا مصريا توفي بفيروس كورونا

وزارة الصحة الكويتية تنعي وفاة أول طبيب مصري بالكويت
وزارة الصحة الكويتية تنعي وفاة أول طبيب مصري بالكويت
8/5/2020

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، الجمعة، عن وفاة أول طبيب في دولة الكويت بالإصابة بفيروس كورونا، وهو طبيب مصري الجنسية.

وتوفي الطبيب طارق حسين مخيمر (62 عاما) الذي عمل استشاريا لأمراض الأنف والأذن والحنجرة في دولة الكويت منذ أكثر من 20 عاما، وكان في الصفوف الأمامية في مواجهة الفيروس.

ونشر وزير الصحة الكويتي باسل الصباح تغريدة عبر حسابه في تويتر ينعي فيها الطبيب المصري الراحل قال فيها "إنا لله وإنا إليه راجعون، أعزي نفسي وكل الزملاء بوفاة الأخ الدكتور طارق حسين مخيمر، من أطباء الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى زين متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد. رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

وأعرب كويتيون عن أسفهم لما جري للطبيب المصري مؤكدين أن المرض لا يفرق بين الجنسيات، وعلى ضرورة توفير الحماية الكاملة للأطقم الطبية، داعين إلى عدم الانصياع لدعوات التفرقة والعنصرية، فكلنا "بمركب واحد" حسب ما قالوا.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية  تسجيل 641  إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 7208 حالات. 

وأضاف بيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر  اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم .47  وأوضح أن الحالات في العناية المركزة بلغت 91 حالة منها 48 حالة مستقرة  و43 حالة حرجة.  

وكان وزير الصحة الكويتي أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 85 حالة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19 في دولة الكويت 2466 حالة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات
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