مصريون عائدون من الإمارات: الحجر الصحي لا يرقى للاستخدام الآدمي (فيديو)

نشرت مصرية عائدة من الإمارات عدة مقاطع فيديو توضح مدى سوء المكان المخصص للحجر الصحي للعائدين من الخارج وتفاعل مصريون مع مقاطع الفيديو مؤكدين أن المكان لا يصلح للاستخدام الآدمي.

وتفاعل مصريون مع مقاطع الفيديو مؤكدين أن المكان لا يصلح للاستخدام الآدمي.

وأظهرت مقاطع مشادات بين العائدين من الخارج والذين من المفترض أن يخضعوا للحجر الصحي وبين المسؤولين عن المكان.

وأبدى العائدون استغرابهم من سوء وضع المكان مع رفضهم البقاء فيه.

وأعلنت الحكومة المصرية تخصيص مباني المدن الجامعية حجرا صحيا للعائدين من الخارج.