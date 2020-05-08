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سياسة|مصر

مصريون عائدون من الإمارات: الحجر الصحي لا يرقى للاستخدام الآدمي (فيديو)

8/5/2020

نشرت مصرية عائدة من الإمارات عدة مقاطع فيديو توضح مدى سوء المكان المخصص للحجر الصحي للعائدين من الخارج وتفاعل مصريون مع مقاطع الفيديو مؤكدين أن المكان لا يصلح للاستخدام الآدمي.

وتفاعل مصريون مع مقاطع الفيديو مؤكدين أن المكان لا يصلح للاستخدام الآدمي.

وأظهرت مقاطع مشادات بين العائدين من الخارج والذين من المفترض أن يخضعوا للحجر الصحي وبين المسؤولين عن المكان.

وأبدى العائدون استغرابهم من سوء وضع المكان مع رفضهم البقاء فيه.

وأعلنت الحكومة المصرية تخصيص مباني المدن الجامعية حجرا صحيا للعائدين من الخارج.

المصدر : الجزيرة
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