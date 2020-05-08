مرحلة الذروة: قطر تسجل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الجمعة تسجيل 1311 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

كما أعلنت الوزارة تعافي 84 من المرض، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 2370 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الذين تم فحصهم 120458 شخصا، وبلغ عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية 3963 فحصا، وإجمالي عدد الحالات الإيجابية 20201 شخصا، وعدد الحالات النشطة تحت العلاج 17819 حالة و12 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة في البيان اليومي على صفحتها إلى أن عدد الفحوصات اليومية التي تجريها على الناس تعتمد في الأساس على عدد المخالطين للأفراد المؤكد إصابتهم بالفيروس، كما أنها تقوم بفحوصات عشوائية في أماكن مختلفة من البلاد كإجراء استباقي، حيث إن عدد الفحوصات التي يتم إجراؤها يومياً لا يرتبط شرطاً بعدد الحالات المكتشفة من ناحية الارتفاع أو الانخفاض.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي #YourSafetyIsMySafety pic.twitter.com/79ORC2IHac — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) May 8, 2020

مرحلة الذروة

وكان الرئيس المشارك للجنة الوطنية للتأهب للأوبئة بوزارة الصحة القطرية، عبد اللطيف الخال، قال أمس الخميس إن مرحلة الذروة لفيروس كورونا في البلاد بدأت مع بداية الأسبوع الجاري، متوقعا أن تشهد أعداد الإصابات تذبذبا خلال الأيام المقبلة.

وأضاف "ستستقر الإصابات بحيث يتم تسجيل العدد نفسه من الحالات يوميا قبل أن يبدأ المرض في الانحسار التدريجي"، مشيرا إلى أن عمر ظهور الفيروس في دولة قطر 59 يوما.

وبين الخال أن "معدل أعمار المصابين يتراوح بين 26 و43 عاما وهو الفئة العمرية الغالبة على المجتمع القطري."

كما أكد أن "إصابات كبار السن محدودة للغاية (فوق سن الستين) وهو أمر مطمئن لأنهم الأكثر عرضة لتعقيدات الإصابة، والمضاعفات لديهم تكون أشد، كما أن إصابات الأطفال خفيفة وأغلبها من دون أعراض".

وبيّن أن "عدد المرضى الذين يحتاجون إلى العناية المركزة يمثلون 1 في المئة من عدد المصابين بالفيروس نصفهم يحتاج لأجهزة تنفس اصطناعي".

وأشار إلى أن "عدد المرضى الذين دخلوا العناية المركزة منذ بدء انتشار الفيروس بلغ 328 حالة خرج منهم 208 حالات وتوفي منهم 12 حالة ولا يزال 109 مصابين يتلقون العلاج حاليا.

وشدد على أن "حالات الشفاء تشهد ارتفاعا ملحوظا وآخذة في التزايد وهذا مؤشر جيد جدا".