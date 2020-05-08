لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الجمعة 8 من مايو/أيار)

حتى مساء الجمعة، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على 3 ملايين و971 ألفا، توفي منهم أكثر من 273 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على مليون و370 ألفا آخرين، حسب موقع "وورلد ميترز"

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الجمعة، 8 من مايو/آيار 2020:

لحظة بلحظة

جامعة جونز هوبكينز: 2528 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 76 ألفا.

جامعة جونز هوبكينز: 36528 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليرتفع الإجمالي إلى مليون 268 ألفا.

وزارة الصحة العراقية تعلن وفاة اثنين من المصابين بفيروس كورونا وتسجيل 60 إصابة ليبلغ إجمالي الوفيات 104 والإصابات 2603.

وزارة الصحة الفرنسية: تسجيل 243 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 26230.

ترمب: من المحتمل أن يتوفى نحو 100 ألف أمريكي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وزارة الصحة التركية: 48 حالة وفاة و1848 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة المصرية: تسجيل 21 وفاة و495 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزير الصحة الأردني: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 508.

السلطات البريطانية: تسجيل 626 وفاة جديدة بفيروس كورونا يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 31241.

لجنة الطوارئ الصحية في السودان تعلن تمديد حظر التجوال في العاصمة الخرطوم لمدة 10 أيام اعتبارا من يوم الغد السبت.

وزارة الصحة الجزائرية تعلن وفاة 5 من المصابين بفيروس كورونا وتسجيل 187 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 488 والإصابات 5369.

وزير الدفاع الأمريكي: البنتاغون يتخذ تدابير للتعامل مع موجة ثانية أو أكثر لكورونا وإجراءات الوقاية ستتواصل لأشهر.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 5711.

وسائل إعلام أمريكية: إصابة أحد مساعدي نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بفيروس كورونا.

المفوضية الأوروبية توصي بالإبقاء على إغلاق حدود الاتحاد الأوروبي حتى 15 حزيران ضمن جهود مواجهة كورونا.

المفوضية الأوروبية توصي بالإبقاء على إغلاق حدود الإتحاد الأوروبي حتى 15 حزيران ضمن جهود مواجهة كورونا.

عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم يتجاوز عدد الوفيات بخمسة أضعاف.

اليمن يسجل حالة وفاة و9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الإجمالي إلى 7 وفيات و34 إصابة.

ترمب: فيروس كورنا قدم من الصين وأستبعد أن تكون بيجين قد أطلقته عمدا.

مراسل الجزيرة: الكويت تقرر فرض حظر تجوال كلي اعتبارا من عصر الأحد وحتى نهاية مايو للحد من تفشي فيروس كورونا.

وزارة الصحة السعودية: 10 وفيات و1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 229 وفاة و35432 إصابة.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 1311 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 20201.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 3 حالات وفاة و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزير الصحة الكويتي عبر تويتر: أعزي نفسي والزملاء بوفاة الطبيب طارق حسين مخيمر جراء إصابته بفيروس كورونا.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 229 حالة وفاة و1410 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

لبنان: تسجيل حالة وفاة و12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 26 والإصابات إلى 796.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل حالتي وفاة و113 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع الإجمالي إلى 185 وفاة و5661 إصابة.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 55 وفاة و1556 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة الإماراتية: 9 حالات وفاة و553 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 265.

وزارة الصحة الكويتية: شفاء 85 حالة من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2466.

وزارة الصحة العمانية: 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3112.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: 98 وفاة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 1723.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 10699 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 187859.

عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا يتجاوز 270 ألفاً وحالات الشفاء أكثر من مليون و334 ألفاً.