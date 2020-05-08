كورونا.. أمريكا تسجل أكثر من 2400 وفاة وتحذير من آلاف الضحايا في أفريقيا

سجّلت الولايات المتّحدة مساء الخميس وفاة أكثر من 2400 شخص بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، لتتخطّى الحصيلة الإجمالية للوفيات 75,500 وفاة.

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، أن فيروس كورونا المستجدّ، في الولايات المتّحدة، أودى بحياة 75,543 شخصاً بينهم 2448 خلال آخر 24 ساعة.

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالوباء إلى 1,254,750 شخصاً (أكثر من 27.300 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، تماثل للشفاء منهم حوالى 195 ألفاً).

وبعدما انخفضت الحصيلة اليومية للوفيات يوم الإثنين إلى 1015، وهو أدنى مستوى على الإطلاق خلال شهر، عادت الحصيلة خلال الأيام الثلاثة الماضية لتتجاوز الألفي وفاة يومياً.

وعلى الرّغم من هذه الأرقام المرتفعة، فإنّ البيت الأبيض يشدّد منذ أيام على ضرورة استئناف النشاط الاقتصادي في البلاد.

واعتبر الرئيس دونالد ترمب أنّ "أمريكا تخوض معركة شرسة ضد مرض رهيب" وأضاف "نصلي من أجل أن يبتكر العلماء علاجات، أن يجدوا أدوية ولقاحات، وأن يجدوها بسرعة".

و سجلت في الولايات المتّحدة أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير/ شباط و هي الدولة الأكثر تضرّراً من حيث عدد الإصابات و الوفيات، إذ سجلت أكثر من ثلث الإصابات وأكثر من ربع الوفيات المسجّلة في العالم.

محل لبيع النعوش في سويتو بجنوب أفريقيا- 24 أبريل

190 ألفاً من سكان أفريقيا مهدّدون بالوفاة

من ناحية أخرى حذّرت منظمة الصحة العالمية من أنّ 190 ألفاً من سكان أفريقيا مهدّدون بالوفاة بفيروس كورونا في السنة الأولى لتفشي الوباء في حال أخفقت إجراءات الإحتواء في القارة السمراء.

وأشارت المنظمة في بيان منها الخميس إلى دراسة جديدة أجراها مكتبها الإقليمي في برازافيل، توصلت إلى أن ما بين 83 و190 ألفا يمكن أن يتوفوا بالفيروس.

وقالت المنظمة في بيانها، إن ما بين 29 و44 مليونا قد يصابون به خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن توقعاتها تستند الى إحصاءات تغطي 47 دولة ويبلغ مجموع سكانها مليار نسمة.

لكن انتشار الفيروس كان بطيئا في القارة الأفريقية التي لم تسجل بعد أعدادا كبيرة من الإصابات أو الوفيات التي شهدتها أوربا والولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وقال البيان إن الدراسة تتوقع "معدل عدوى أبطأ، وناسا من فئة عمرية صغيرة مصابون بأمراض حادة، ومعدلات وفيات منخفضة مقارنة بما هو موجود في الدول الأكثر تضررا في العالم".

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أفريقيا إنه "بينما لن ينتشر كوفيد-19 بشكل كبير في أفريقيا كما هو الحال في أمكنة أخرى من العالم، إلا أنه من المرجح أن يتفشى في نقاط العدوى الساخنة".

وأضاف أن الفيروس يمكن أن يصبح من الثوابت في حياتنا في السنوات المقبلة ما لم يتم اتباع مقاربة استباقية من قبل العديد من الحكومات في المنطقة".

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الدول الصغيرة إضافة الى الجزائر وجنوب أفريقيا والكاميرون معرضة لمخاطر عالية بشكل خاص ما لم يتم تطبيق إجراءات احتواء فعالة.

وسجلت أفريقيا حتى الآن 53,334 إصابة و2,065 وفاة من إجمالي عدد الوفيات في العالم الذي يقارب 267 ألفا، وفقا لتعداد فرانس برس.