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شاهد فيديو القتل: القبض على قاتليْ الشاب المسلم الأسود في أمريكا

8/5/2020

تمكنت الشرطة ولاية جورجيا الأمريكية من القبض على قاتلي الشاب الأسود المسلم، أحمودي أربيري، وذلك بعد شهرين من ارتكابهما الجريمة.

وبفضل وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر فيديو القتل على نطاق واسع، استطاعت الشرطة تحديد هُوية الجانيين، وهما رجل وابنه من البيض.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد قال، أمس الجمعة، إن التسجيل المصور لشخص أسود مسلم قُتل بالرصاص لدى قيامه بالتنزه في ولاية جورجيا "أمر مقلق للغاية".

الحادث، الذي يشتبه في أن رجلين من البيض تورطا فيه، حيث نصبا كمينا للشاب "أحمود أربيري"، وأطلقا عليه النار فأردياه قتيلًا خلال مشادة، وصفه ترمب في  مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية بأنه حادث "يفطر القلب".

وعن أربيري (25 عامًا)، قال ترمب: "لقد اطلعت على صورة هذا الشاب، إنه يبدو وكأنه شاب طيب حقا، وهذا وضع أصابني بالانزعاج الشديد".

وقد وثق الكاتب الأمريكي والناشط في مجال حقوق الإنسان، شون كينغ، الحادث ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم دشن حملة على موقع (https://www.runwithmaud.com/)، وهو موقع خاص لمحاسبة قتلة أحمودي.

https://twitter.com/shaunking/status/1258248240430006272?ref_src=twsrc%5Etfw

وأثار مقتل أربيري، أثناء ممارسته الرياضة في 23 فبراير/شباط بالقرب من منزله في برونزويك، بولاية جورجيا، حالة من الغضب في أنحاء الولايات المتحدة، بعد أن نُشرت اللقطات المصورة للحادث على الإنترنت على نطاق واسع. 

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الحادث، لا سيَّما بعد اهتمام كينغ، وهو شاهد العيان الرئيس بالقضية، وتدشينه موقعًا إلكترونيًا لمتابعة مستجدات الوضع، ونشر بعضهم صورة للرجلين اللذين نفذا حادث القتل.

وغرَّد المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي جو بايدن قائلاً "مقطع الفيديو واضح؛ قتل أحمود بدم بارد؛ قلوبنا مع أسرته التي تستحق العدالة وتستحقها الآن؛ لقد حان الوقت لإجراء تحقيق شفاف وسريع وكامل في جريمة القتل هذه".

أما المدعى العام بمدينة جورجيا كريس كار فغرد قائلًا "بناءً على المستجدات من التقارير والمقطع المصور الذي قمت بالاطلاع عليهما؛ فإني أُعبر عن قلقي بشأن الأحداث المحيطة بإطلاق النار؛ إنني أتوقع أن تأخذ العدالة مجراها قدر الإمكان بالسرعة الممكنة".

وردا على سؤال حول ما يمكن فعله لتجنب تصاعد التوترات العرقية نتيجة للقتل، قال ترمب إن "تحقيق العدالة هو الشيء الذي يحل هذه المشكلة". 

وجدّد الرئيس ثقته في حاكم جورجيا وسلطات إنفاذ القانون بالولاية للتعامل مع الوضع.

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