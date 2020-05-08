شاهد: سحل مصري عالق بالسعودية لعزمه التظاهر أمام سفارة بلاده

تداول مغردون خليجيون مقطع فيديو لسحل مواطن مصري مقيم في السعودية، أثناء اعتقاله عقب نشره لمقطع فيديو هدد فيه بالتظاهر أمام السفارة المصرية في جدة أسوة بما حدث بالكويت.

ويظهر في المقطع المواطن المصري حسام عادل المقيم بجدة وهو مسحوب من قدميه على الأرض من شخصين و يداه مصفدتان وهو يستغيث باكيا " والله ما أقصد. والله في بالي نقف قدام سفارتنا وينزلونا زي ما حصل في الكويت " ليسمع أحد الأصوات قائلا "عشان تتوب".

وكانت النيابة العامة السعودية قد أصدرت، الخميس، قرارا بالقبض على المواطن المصري بتهمة التحريض على إثارة الشغب أمام سفارة دولته بسبب إجراءات كورونا حسب وسائل الإعلام السعودية.

النيابة العامة توجه بالقبض على مقيم حرض على إثارة الشغب أمام سفارة دولته بسبب إجراءات كورونا.#النيابة_العامة #السعودية — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 7, 2020

و كان عادل قد نشر مقطعا مصورا يطالب فيه السلطات المصرية بإعادة المصريين العالقين في السعودية بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا و إلا سيدعو المصريين للتظاهر أمام السفارة المصرية بجدة أسوة بالكويت.

https://twitter.com/HIFOON/status/1258111036235931652?ref_src=twsrc%5Etfw