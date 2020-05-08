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شاهد: جنديان أمريكيان في قبضة مادورو وترمب يرد – ما القصة؟

8/5/2020

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، تورط إدارته في محاولة انقلاب بفنزويلا لمصلحة المعارضة، جرت قبل أيام بمشاركة جنديين أمريكيين سابقين.

وقال ترمب في حوار مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، "لا أعرف أي شيء عن هذا الموضوع، إدارتي ليست لها علاقة به".

وأضاف: "لو أردت فعل شيء في فنزويلا لما فعلته هكذا، كنت لأعمله بطريقة مختلفة. سيسمى ذلك غزوا".

ووصف محاولة جنديين سابقين التسلل بحرا إلى فنزويلا للإطاحة برئيسها نيكولاس مادورو، بأنها "هجوم سيئ نُفذ من دون كفاءة".

والإثنين، أعلن مادورو أن بلاده اعتقلت جنديين أمريكيين سابقين، بعد أن حاولا مع مجموعة من "المرتزقة"، فجر الأحد الماضي، "غزو" فنزويلا من البحر، للإطاحة بنظامه لحساب زعيم المعارضة خوان غوايدو.

وأشار مادورو إلى أن إجمالي عدد الموقوفين في هذه القضية بلغ 17 شخصا.

وقال مادورو مخاطبا القيادة العليا للقوات المسلّحة، إن السلطات اعتقلت "عنصرين أمنيين" أمريكيين يبلغان من العمر 34 و41 عاما، عارضاً عبر شاشة التلفزيون الرسمي جوازي سفرهما ووثائق أخرى.

وكان المدعي العام الفنزويلي اتهم في وقت سابق، غوايدو، بالتآمر مع جندي سابق في القوات الخاصة الأمريكية لتجنيد "مرتزقة" بقصد شنّ هجوم للإطاحة بالرئيس الاشتراكي.

والأربعاء الماضي، أعلنت قيادة القوات البرية الأمريكية، أن الجندي السابق في القوات الخاصة جوردان غوردو، هو المسؤول عن تنظيم محاولة الانقلاب الفاشلة التي عرفت باسم "عملية جدعون"، وكان سببا في مشاركة الجنديين الآخرين بالعملية.

وأضافت القيادة في بيان، أن أيران بيري 41 عاماً، الذي شارك في المحاولة الانقلابية، واعتقلته قوات الأمن الفنزويلية، عمل في القوات البرية رقيبا مهندسا، وتواجد بالعراق 3 مرات بين العامين 2003، و2007.

أما الجندي الثاني لوك دينمان، البالغ 34 عاماً، الذي اعتقل هو الآخر بفنزويلا، فعمل ضابط قتال بالقوات البرية حتى 2010، وفي ذلك العام تواجد في العراق مرة واحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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