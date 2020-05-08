سلمان العودة في رمضان: ما هو الطور؟ ولماذا أقسم الله تعالى به؟ (فيديو)

تواصل الجزيرة مباشر نشر حلقات "العودة في رمضان"، وفي حلقة اليوم يبدأ الشيخ سلمان العودة تأملاته في تفسير سورة الطور.

يستهل الشيخ تأملاته حول قوله تعالى: "وَالطُّور. وَكِتَابٍ مَسْطُور. فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ. وَالْبَيْتِ الْمَعْمُور. وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ. وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ. مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ. يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ".

ويقول العودة في تفسير الآيات الأولى من هذه السورة الكريمة: "يقول العلماء إن الطور هو الجبل الضخم الهائل؛ فالله تعالى أقسم هنا بالطور (المفرد)، لم يقسم بالأطوار (الجمع)، والقسم هنا هو قسم بجبل واحد".

ولعله جبل الطور الذي أقسم الله به مرة أخرى؛ فقال سبحانه "وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ. وَطُورِ سِينِينَ"، فهو طور سينين، أو طور سيناء، جبل كلم ربنا عز وجل عليه موسى عليه الصلاة والسلام.

وتذاع حلقات الشيخ العودة على الجزيرة مباشر في توقيتين مختلفين الأول في تمام الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة وهي حلقات بعنوان "مع الله"، يتحدث فيها العودة عن تأملاته حول أسماء الله الحسنى.

أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات فهو في تمام الساعة 5:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وخلال هذه الحلقات التي تحمل عنوان " إشراقات قرآنية"، يطوف الشيخ العودة بين آيات القرآن الكريم شارحًا ومفسرًا معانيها.

والشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 بجانب عدد آخر من الدعاة والشخصيات العامة.

اقرأ أيضًا:

شاهد: سلمان العودة على الجزيرة مباشر في رمضان

سلمان العودة في رمضان: سنن الله الثابتة في الخلق

سلمان العودة في رمضان: تأملات حول اسم الله "السلام" (فيديو)

سلمان العودة في رمضان: تأملات مع اسم الله "الحي القيوم" (فيديو)

سلمان العودة في رمضان: ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب؟ (فيديو)

سلمان العودة في رمضان: أسباب تراجع المسلمين رغم امتلاكهم الثروات (فيديو)

سلمان العودة في رمضان: تفسير "إنا فتحنا لك فتحا مبينا" (فيديو)

سلمان العودة في رمضان: "ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين" (فيديو)