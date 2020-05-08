سلمان العودة في رمضان: تأملات مع اسم الله "الحكيم" (فيديو)

تواصل الجزيرة مباشر نشر حلقات "العودة في رمضان"، وفي حلقة اليوم يواصل الشيخ سلمان العودة تأملاته حول اسم الله تعالى "الحكيم".

ومعنى " الحكيم" أي الذي يضع الأمور في نصابها، مأخوذ من الحَكَمَة وهي حديدة تكبح جماح الفرس، ومنها جاءت الحِكْمَة وهي وفق ما عرفها الإمام ابن القيم "فعل ما ينبغي، على الوجه الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغي".

وهو كذلك المحكم المتقن لما يخلق ويصنع؛ فهو الحكيم في خلقه، وهو الحكيم في شرعه وتدبيره، ويمنح من شاء من عباده الحكمة؛ فهو القائل جل شأنه "يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ".

وتذاع حلقات الشيخ العودة على الجزيرة مباشر في توقيتين مختلفين؛ الأول في تمام الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة، وهي حلقات بعنوان "مع الله" يتحدث فيها العودة عن تأملاته حول أسماء الله الحسنى.

أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات فهو في تمام الساعة 5:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وخلال هذه الحلقات -التي تحمل عنوان " إشراقات قرآنية"- يطوف الشيخ العودة بين آيات القرآن الكريم شارحًا ومفسرًا معانيها.

والشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 بجانب عدد آخر من الدعاة والشخصيات العامة.

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