دار الإفتاء المصرية تكرر التحذير من خرافة "صرخة يوم الجمعة"

نشرت دار الإفتاء المصرية توضيحا لما يسمى "صرخة يوم الجمعة" وهي مقاطع فيديو ومنشورات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيها إن اليوم الجمعة سيشهد أحداثًا غريبة.

وتحدثت تلك المنشورات عن وقوع حدث كارثي بالعالم يقع بعد حدوث صوت هائل، وينذر بنهاية العالم، ويتم الإستدلال بحديث ينسب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ونشرت دار الإفتاء المصرية توضيحا على صفحتها بعنوان "احذر من خرافة #صرخة_يوم_الجمعة" وجاء فيه "بعض المنشورات بها حديث يستغله البعض لتخويف الناس من يوم الجمعة الموافق 15 من شهر رمضان هذا العام، حيث أطلقوا عليه صرخة يوم الجمعة"، ويستشهدون بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:« في الخامس عشر من شهر رمضان ليلة الجمعة ستكون فزعة –نفخة-، توقظ النائم ، وتفزع اليقظان ، وتخرج النساء من مخدعهن ، وفى هذا اليوم سيكون هناك الكثير من الزلازل".

وتابع المنشور "هذا الكلام غير صحيح، ولم يثبت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وكانت قد ظهرت منشورات ومقاطع فيديو يحذر فيها بعض الأشخاص من وقوع أحداث غريبة، مثل الصعق والعمى والخرس، في يوم الجمعة الموافق الخامس عشر من رمضان الجاري، مما دعا كثيرون لتفنيد هذا الادعاء.