حاكم نيويورك: وفاة طفل في الخامسة من عمره بمرض نادر متصل بكورونا

قال آندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية إن طفلا، عمره 5 أعوام، توفي بالتهاب نادر يعتقد أنه مرتبط بفيروس كورونا المستجد الأمر الذي يبرز خطرا جديدا محتملا على الأطفال من الجائحة.

وأضاف كومو أن الطفل توفي في مدينة نيويورك، أمس الخميس، جراء مرض التهابات، عوارضه قريبة من مرض كاواساكي المرتبط على الأرجح بكوفيد-19.

وظهر مرض كاواساكي، أو المتلازمة السمية المماثلة للصدمة والتي تسبب التهابا في خلايا الدم، للمرة الأولى عام 1967 في اليابان ويصيب الأطفال بشكل خاص، ولم يعرف مصدره بدقة وربما يجمع عوامل معدية وجينية ومتعلقة بالمناعة.

وأشار كومو إلى أن مسؤولي الصحة في الولاية يحققون في 73 حالة مماثلة تم تسجيلها في مختلف أنحاء الولاية حيث ظهرت على الأطفال أعراض مماثلة.

وقال كومو "سيكون أمرا مؤلما للغاية فعليا" إذا تأكدت العلاقة بين المرض ووفاة الطفل لأن "كثيرا من الأهالي كانوا يعتقدون أن الفيروس لا يصيب الأطفال، إنه كابوس يخشاه كل الأهالي".

وقبل ظهور هذه الحالات، كان من المعروف ان مرض كوفيد-19 لا يتطور بأشكاله الخطيرة لدى الأطفال الا بشكل استثنائي. ويصيب المرض وعوارضه التنفسية بشكل خاص المسنين والراشدين الذين لديهم عوامل خطورة تتعلق بأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والوزن الزائد ومشاكل القلب او أخرى تنفسية.

لكن مع الانتشار المتزايد للوباء، اكتشف المعالجون خصوصيات جديدة له ومضاعفات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وتم الكشف أولا عن أمراض الالتهابات التي تهدد الحياة عند الأطفال ارتباطا بالتعرض لكوفيد-19 في بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وسجل الأطباء في الولايات المتحدة مجموعات من الأطفال المصابين بالمرض الذي يمكن أن يهاجم أعضاء متعددة في الجسم ويعطل وظيفة القلب ويضعف صمامات القلب.

ولم تثبت علاقة المرض رسميا مع كوفيد-19، لكن العلماء يعتبرون ذلك مرجحا.