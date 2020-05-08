بمباركة إدارة الأغذية والأدوية: بنغلاديش تنتج عقارا مضاد لكورونا

أعلنت شركة أدوية في بنغلاديش إنتاج أول نسخة غير محمية بعلامة تجارية لعقار يستعمل في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويجري اختبار النسخة البنغالية من دواء "ريمديسيفير " المضاد للفيروسات كعلاج محتمل لمرض (كوفيد-19)، وهو مرض قد يؤدي للوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس شركة إسكايف فارماسيوتكالز بنغلاديش ليمتد للعقاقير الدوائية، سيمين حسين، الجمعة "نجحنا في استكمال كل الخطوات لتصنيع ريمديسيفير".

يذكر أن ريمديسيفير عقار طبي تُنتجه شركة جيلياد ساينس الأمريكية للأدوية وتتمتع ببراءة اختراعه.

ويأتي إعلان الشركة البنغالية في وقت تتفاوض فيه جيلياد مع شركات تصنيع أدوية في الهند وباكستان بهدف إنتاج ريمديسيفير للدول النامية.

وقال مدير تسويق شركة اسكايف مجاهد الدين إسلام لوكالة الأنباء الألمانية إن ريميفير -الاسم التجاري لعقار ريمديسيفير- الذي تصنعه الشركة، سيكون متاحا "في غضون أيام قليلة" للاستخدام في المستشفيات، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة الرقابية بالبلاد.

واسكايف واحدة من بين ثماني شركات، وافقت لها حكومة بنغلاديش على إنتاج ريمديسيفير إثر موافقة إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية على إصدار ترخيص استخدام طارئ للدواء.

وبموجب اتفاقات منظمة التجارة العالمية، يُسمح لبنغلاديش (باعتبارها دولة عضو بالأمم المتحدة من بين مجموعة الدول الأقل نموًا) بإنتاج أية أدوية محمية ببراءات اختراع، من دون الحصول على ترخيص.

وقال إسلام إن العلماء بدأوا في تطوير العقار في مارس/آذار، قبل أن يتضح أن الإدارة الأمريكية ستوافق على إنتاج الدواء.

وثبّتت الشركة سعر الدواء عند 5500 تاكا (65 دولارا) للعبوة الزجاجية الواحدة، عقب مشاورات مع الحكومة.

وسجلت بنغلاديش 13 ألفا و134 حالة إصابة بالفيروس، وبلغ إجمالي الوفيات 206 وفيات، بينما تعافت ألفان و100 حالة، حتى الآن.

وعالميًا، يقترب عدد الإصابات حول العالم من عتبة الأربعة ملايين إصابة، إذ سُجّلت 3 ملايين و989 ألفًا و304 إصابات، وقضى جراء الإصابة 274 ألفًا و816 مصابًا، في حين تعافى مليون و374 و106 مصابين، حتى اللحظة.

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