الجزيرة تبث لقاءا سابقا مع عبد الله الحامد اليوم الجمعة (فيديو)

تبث قناة الجزيرة لقاءا سابقا يعود لعام 2002 أجرته مع الناشط الحقوقي الراحل عبد الله الحامد، الذي توفي قبل أيام داخل محبسه في السعودية.

ويبث اللقاء الذي أجراه مذيع الجزيرة الراحل ماهر عبد الله، اليوم الجمعة، الساعة 16:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكثيرًا ما أشير إلى الحامد من قِبل المثقفين وشخصيات المعارضة على أنه شيخ الحقوقيين والإصلاحيين في المملكة.

وكان الحامد أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، وهي مجموعة وثّقت انتهاكات لحقوق الإنسان ودعت إلى ملكية دستورية.

ترك بعد رحيله فكرا وقلما لا ينضب.. لقاء سابق مع الناشط الحقوقي الراحل #عبدالله_الحامد والذي توفي داخل سجنه بالسعودية

يأتيكم الجمعة الساعة 16:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة pic.twitter.com/ML8AdK6v4o — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 5, 2020

وحلت السلطات السعودية المجموعة عام 2013، وعاقبت المحاكم السعودية جميع أعضائها في نهاية المطاف بتهم تتعلق بأنشطة المجموعة.

واعتقل الحامد 7 مرات آخرها في عام 2013 مع عضو مؤسس آخر في الجمعية، وحُكم عليه في العام نفسه بالسجن 11 سنة بتهم منها الخروج على الحاكم، والتشكيك في نزاهة المسؤولين، والسعي إلى زعزعة الأمن، والتحريض على الفوضى من خلال الدعوة إلى مظاهرات، وتحريض المنظمات الدولية ضد المملكة.

وأصيب الحامد بنوبة قلبية في وقت سابق من هذا العام أثناء وجوده في سجن الحاير بالعاصمة السعودية، الرياض.

وأعيد إلى السجن من المستشفى من دون إجراء جراحة قال الأطباء إنها ضرورية لعلاج قلبه، واستمرت حالته الصحية في التدهور، بحسب وكالة رويترز.

وأصيب الحامد بجلطة دماغية يوم 9 من أبريل/نيسان الماضي في السجن، ودخل في غيبوبة في مستشفى بالرياض منذ ذلك الحين حتى وفاته.