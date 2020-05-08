ارتفاع قياسي لأعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر

قالت وزارة الصحة المصرية في بيان، الجمعة، إن البلاد سجلت 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر عدد إصابات يومي منذ ظهور الوباء، و21 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في البيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، اليوم الجمعة، هو 8476 حالة منها 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و503 حالات وفاة".

وأمس الخميس، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر مددت العمل بحظر التجول الليلي حتى نهاية شهر رمضان في إطار جهود احتواء تفشي الفيروس.

وأعلنت مصر تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا منتصف فبراير/شباط الماضي.

وفي سياق آخر طالبت د.منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء السابقة، بإجراء تحاليل أكثر لمحاصرة فيروس كورونا.

وقالت في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك إن زيادة إجراء التحاليل سترفع بالتأكيد أرقام المصابين، ولكنها "ستمكننا من رصد الحالات مبكرا وبالتالي ستقلل أعداد الوفيات وستساعد في محاصرة المرض في أسرع وقت ممكن".

وطالبت مينا بتوفير المزيد من مستشفيات العزل، لأن "التكدس في مستشفيات العزل يصعب إجراءات مكافحة العدوى"، مشيرة إلى أنه من غير الملائم تحويل مستشفيات الحميات والصدر لمستشفيات عزل لأنها "مستشفيات فرز" حيث يتم فيها أخذ المسحات والتحليل للمريض وعزله مؤقتا لحين ظهور نتيجة التحليل ثم توزيعه على إحدى مستشفيات العزل.

واقترحت بأن يتم التوسع في استخدام المدن الجامعية ونزل الشباب والفنادق في هذا الدور ، مع تعويض أصحاب الفنادق من الميزانية التي رصدتها الدولة بالفعل لدعم وتعويض قطاع السياحة من أضراره بسبب أزمة كورونا.

وإجمالا أصاب الفيروس، حتى مساء الجمعة، أكثر من 3 ملايين و990 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 275 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و367 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.