إصابة أحد العاملين المسؤولين عن طعام ترمب بفيروس كورونا

تداولت وكالات أنباء ونشطاء، على وسائل التواصل الإجتماعي أنباء عن إصابة أحد الطباخين بمطبخ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض بفيروس كورونا.

وقال مراسل قناة إن بي سي الأمريكية للبيت الأبيض، إنه وبحسب مسؤول بالبيت الأبيض فإن العامل المسؤول عن الجناح الغربي ويقوم بخدمة الرئيس ترمب قد أصيب بفيروس كورونا.

وأوضح بيتر ألكسندر مراسل قناة إن بي سي الأمريكية في البيت الأبيض "هذا العامل لم يكن يرتدي القناع الطبي".

President Trump's personal valet who tested positive for COVID-19 works in the West Wing and serves the president his meals, among other duties, according to a White House official. Valets do not wear masks, this official says. — Peter Alexander (@PeterAlexander) May 7, 2020

مشروبات ترمب

وقالت مراسلة التايمز في البيت الأبيض في تغريدة" أخبرني أحد المصادر أن هذا العامل يقوم بعمل المشروبات التي يتناولها ترمب خلال يومه".

وأضافت مراسل شبكة سي إن إن الأمريكية "دانيا دالى" أن ترمب سئل عن إصابة العامل فأجاب "كل الناس محاربون في هذا البلد، نحن جميعاً محاربون، أنت محارب، نحن محاربون، كلنا محاربون معاً".

Trump asked about the personal valet who tested positive: "All people are warriors in this country. Right now, we're all warriors. You're warriors, we're warriors…we're all warriors together." (It's worth noting that Trump has access to daily tests many others do not.) — Daniel Dale (@ddale8) May 7, 2020

Source tells me this valet often brings Trump the Diet Cokes the president drinks throughout the day https://t.co/wAluDEdOtZ — Tessa Berenson (@tcberenson) May 7, 2020

ارتداء الأقنعة

علقت إحدى سكان مدينة نيويورك – المدينة الأكبر من حيث أعداد الإصابات وقلة الأدوات الطبية والصحية على الموضوع، وقالت "عظيم، أحد العاملين القريبين من ترمب أصيب بالفيروس".

وأضافت "وهو بالأمس في مصنع للأقنعة ويقوم بالتجول فيه ويضع وجهه في الأقنعة بشكل مقزز؛ ثم عاد لهم، حظًا سعيداً لمعرفتنا من حصل على الفيروس".

We wear masks to protect others. It is not to protect us. Trump, who NEVER wears a mask, is one of the most selfish individuals in our country. Now someone in the West Wing, a valet, has tested positive for COVID-19. People follow his lead. But he is no leader. — Karen Hunter (@karenhunter) May 7, 2020

حماية الآخرين

كما علقت الكاتبة كارن هانتر قائلة "نحن نقوم بإرتداء الأقنعة لحماية الآخرين، ليس لحمايتنا نحن، وترمب الذي لم يرتد قناعاً قط هو أكثر الأفراد أنانية في بلادنا، الآن أصيب أحد خادميه، الناس يتبعون إدارته لكنه ليس بقائد".

A WH official tells @PeterAlexander the president was “not happy” when he learned Wednesday that his valet had tested positive. A source w/knowledge of the situation calls it an “operational failure” and says everyone in close proximity to the president should be wearing masks — Chris Jansing (@ChrisJansing) May 7, 2020

إجراء فحص كورونا

هذا، و أعلن البيت الأبيض أن نتائج فحص فيروس كورونا المستجد للرئيس الأمريكي ونائبه مايك بنس أتت سلبية، وفقا لما نقلته رويترز.

كما أعلن بنس أنه سيخضع مع الرئيس لفحص فيروس كورونا يوميا، وأتت التصريحات بعد أن ثبتت إصابة أحد أفراد الجيش الأمريكي من العاملين في البيت الأبيض بالمرض.

وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، هوغان جيدلي، في بيان له إن "الفحوصات أثبتت عدم إصابة الرئيس ونائبه بالفيروس وهما بصحة جيدة".

المساعد الذي ثبتت إصابته هو أحد أفراد البحرية الأمريكية، ويقوم بمساعدة الرئيس في الأمور الشخصية، وهو عضو في وحدة عسكرية من النخبة مخصصة للبيت الأبيض تعمل غالبا بالقرب من الرئيس وعائلته.

To me, what’s interesting here isn’t whether Trump will catch the virus from his “personal valet,” but how did this person get it? Aren’t these the people that (supposedly) should have the most testing, the tightest circles, and be the most careful? https://t.co/tCqnN1H4Ow — Craig Beilinson (@cbeilinson) May 7, 2020

Mr. President, here's your chance to be a warrior, now that your valet has tested positive. You are just doing your part to re-open our economy. "I'm viewing our great citizens of this country to a certain extent, and to a large extent, as warriors. They're warriors." –Trump — Silence=Death (@tapati) May 7, 2020

كورونا في الولايات المتحدة

الولايات المتّحدة التي سجّلت أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير/ شباط هي الدولة الأكثر تضرّراً من حيث عدد الإصابات و الوفيات، وسجلت أكثر من ثلث الإصابات وأكثر من ربع الوفيات المسجّلة في العالم.

وسجّلت حتى مساء أمس الخميس وفاة أكثر من 2400 شخص بالاصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، لتتخطّى الحصيلة الإجمالية للوفيات 76 ألف حالة وفاة.