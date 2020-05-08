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سياسة

إصابة أحد العاملين المسؤولين عن طعام ترمب بفيروس كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال اجتماع تطورات كورونا- 7 مايو
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال اجتماع تطورات كورونا- 7 مايو
8/5/2020

تداولت وكالات أنباء ونشطاء، على وسائل التواصل الإجتماعي أنباء عن إصابة أحد الطباخين بمطبخ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض بفيروس كورونا.

وقال مراسل قناة إن بي سي الأمريكية للبيت الأبيض، إنه وبحسب مسؤول بالبيت الأبيض فإن العامل المسؤول عن الجناح الغربي ويقوم بخدمة الرئيس ترمب قد أصيب بفيروس كورونا.
وأوضح بيتر ألكسندر مراسل قناة إن بي سي الأمريكية في البيت الأبيض "هذا العامل لم يكن يرتدي القناع الطبي".

مشروبات ترمب

وقالت مراسلة التايمز في البيت الأبيض في تغريدة" أخبرني أحد المصادر أن هذا العامل يقوم بعمل المشروبات التي يتناولها ترمب خلال يومه".
وأضافت مراسل شبكة سي إن إن الأمريكية "دانيا دالى" أن ترمب سئل عن إصابة العامل فأجاب "كل الناس محاربون في هذا البلد، نحن جميعاً محاربون، أنت محارب، نحن محاربون، كلنا محاربون معاً".

ارتداء الأقنعة

علقت إحدى سكان مدينة نيويورك – المدينة الأكبر من حيث أعداد الإصابات وقلة الأدوات الطبية والصحية على الموضوع، وقالت "عظيم، أحد العاملين القريبين من ترمب أصيب بالفيروس".
وأضافت "وهو بالأمس في مصنع للأقنعة ويقوم بالتجول فيه ويضع وجهه في الأقنعة بشكل مقزز؛ ثم عاد لهم، حظًا سعيداً لمعرفتنا من حصل على الفيروس".

حماية الآخرين

كما علقت الكاتبة كارن هانتر قائلة "نحن نقوم بإرتداء الأقنعة لحماية الآخرين، ليس لحمايتنا نحن، وترمب الذي لم يرتد  قناعاً قط هو أكثر الأفراد أنانية في بلادنا، الآن أصيب أحد خادميه، الناس يتبعون إدارته لكنه ليس بقائد".

إجراء فحص كورونا 

هذا، و أعلن البيت الأبيض أن نتائج فحص فيروس كورونا المستجد للرئيس الأمريكي ونائبه مايك بنس أتت سلبية، وفقا لما نقلته رويترز.
كما أعلن بنس أنه سيخضع مع الرئيس لفحص فيروس كورونا يوميا، وأتت التصريحات بعد أن ثبتت إصابة  أحد أفراد الجيش الأمريكي من العاملين في البيت الأبيض بالمرض.
وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، هوغان جيدلي، في بيان له إن "الفحوصات أثبتت عدم إصابة الرئيس ونائبه بالفيروس وهما بصحة جيدة".
المساعد الذي ثبتت إصابته هو أحد أفراد البحرية الأمريكية، ويقوم بمساعدة الرئيس في الأمور الشخصية، وهو عضو في وحدة عسكرية من النخبة مخصصة للبيت الأبيض تعمل غالبا بالقرب من الرئيس وعائلته.

كورونا في الولايات المتحدة

الولايات المتّحدة التي سجّلت أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير/ شباط هي الدولة الأكثر تضرّراً من حيث عدد الإصابات و الوفيات، وسجلت أكثر من ثلث الإصابات وأكثر من ربع الوفيات المسجّلة في العالم.
وسجّلت حتى مساء أمس الخميس وفاة أكثر من 2400 شخص بالاصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، لتتخطّى الحصيلة الإجمالية للوفيات 76 ألف حالة وفاة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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