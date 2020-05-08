أمريكا.. نشر نتائج دراسة عن مدى فاعلية هيدروكسي كلوروكين في علاج كورونا

أظهرت دراسة جديدة أجرتها مستشفيات في نيويورك أن إعطاء مرضى فيروس كورونا، في وضع خطر عقار هيدروكسي كلوروكين المستخدم في معالجة الملاريا لم يحسن وضعهم أو يجعله يتفاقم بشكل كبير.

وأوضح معدو الدراسة أنه "لم يتراجع أو يرتفع بشكل كبير، احتمال الوفاة أو إدخال أنبوب تنفس لدى مرضى تلقوا عقار هيدروكسي كلوروكين مقارنة بالذين لم يحصلوا عليه".

وأجريت دراسة المراقبة التي مولتها معاهد الصحة الأمريكية، على مرضى كوفيد-19 أدخلوا إلى قسم الطوارئ في مستشفيين في نيويورك.

وحصل 811 مريضا على جرعتين من 600 ميليغرام من هيدروكسي كلوروكين في اليوم الأول ومن ثم 400 ميليغرام يوميا على مدى أربعة أيام، بينما لم يحصل 565 مريضا على العقار.

وشدد العلماء على أن هذه الدراسة "ينبغي ألا تستعمل لاستبعاد" إيجابيات أو مخاطر محتملة للعلاج بهيدروكسي كلوروكين.

وأوضحوا أن النتائج لا تدعم استخدام هيدروكسي كلوروكين في الوقت الراهن خارج التجارب السريرية العشوائية-من خلال اختيار المرضى بالقرعة- لإظهار فعاليتها".

الرئيس الأمريكي روّج لاستخدام الدواء في علاج مرضى كورونا

ترمب من مؤيدي استخدام العقار

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أيّد بانتظام استخدام الدواء علاجا لمرضى الفيروس لكن السلطات الصحية الأمريكية والكندية حذرتا من استخدامه خارج إطار التجارب السريرية.

وروج ترمب لاستخدام الدواء في علاج المرضى على الرغم من عدم ثبوت فعاليته ووجود مخاوف تتعلق بمشاكل في القلب.

وحذرت إدارة الغذاء والعقاقير الأمريكية من استخدام العقار مع مرضى كوفيد خارج المستشفيات والتجارب السريرية مشيرة في تحذيراتها إلى مشاكل خطيرة قد يحدثها للقلب.

كما حذرت إدارة الصحة في كندا من استخدام أدوية الملاريا هيدروكسي كلوروكوين والكلوركوين لمنع المرض أو علاجه.

وقالت، إن هذين العقارين قد يسببان آثارا جانبية خطيرة من بينها مشكلات خطيرة في ضربات القلب، ونصحت بعدم استخدام هذين العقارين إلا بناء على وصفة من طبيب.

ويستخدم هيدروكسيكلوروكين والكلورين منذ سنوات في معالجة الملاريا وبعض أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتيدي.