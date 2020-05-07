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ملقاه أمام مستشفى.. مصرية مصابة بكورونا تشعل غضب منصات التواصل

صورة لمصرية مصابة بكورونا ملقاه على الأرض أمام مستشفى شبين القناطر
صورة لمصرية مصابة بكورونا ملقاه على الأرض أمام مستشفى شبين القناطر
7/5/2020

أثارت صورة لمصرية مصابة بكورونا ملقاه على الأرض أمام مستشفى شبين القناطر بجوار سيارة إسعاف، غضب ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي، منددين بتقصير وإهمال المستشفى في التعامل معها.

وتداول الناشطون أنباء عن أن المريضة دخلت المستشفى وهي تُعاني من غيبوبة كبدية، وخرجت منها مصابة بفيروس كورونا المستجد، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

و أصدرت إدارة مستشفى شبين القناطر بيانًا نفت فيه صحة انتقال العدوي للمريضة من المستشفى، مؤكدة أن المريضة لم تقض في المستشفى إلا ثلاثة أيام فقط، وأن فترة حضانة الفيروس أربعة عشر يومًا.

ونددت إدارة المستشفى بعدم احترام سترة وآدمية المريضة وتصويرها وهي في حالة هياج، وتداول صورتها بهذا الشكل دون مراعاة لأي خصوصية.

وقالت إدارة المستشفى في بيانها، أمس الأربعاء، إن المريضة حضرت للمستشفى منذ ثلاثة أيام وكانت تعاني من غيبوبة كبدية مع ارتفاع في درجة الحرارة وكحة.

وتابع البيان "تم إدخالها الرعاية وإجراء الفحوصات اللازمة وإعطاء علاج ما قبل الغيبوبة الكبدية، ثم تبين من الفحص الاشتباه في إصابتها بكورونا، وتم أخذ مسحه منها وإرسالها للمعامل المركزية وكانت النتيجة إيجابية".

وأضاف "تم التنسيق مع الإسعاف وجميع الجهات، وتم تسليمها إلى رجال الإسعاف مع جواب التحويل وانتهت بذلك مهمة المستشفى".

وأكمل البيان "وحيث إن المريض في حالة ما قبل الغيبوبة يكون في حالة عدم وعي وهياج، وسبق للمريضة أنها خرجت من غرفة العناية المركزة وتم إعادتها، وعند نقلها لسيارة الإسعاف، انتابتها حالة من الهياج، وألقت بنفسها بجانب عربة الإسعاف".

وعبرت إدارة المستشفى عن "أسفها من اتهامها بالتقصير، رغم ما يبذله جميع العاملين بالمستشفى من جهد"، وفق البيان.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.

https://twitter.com/hesham_m_2011/status/1258210959639949321?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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