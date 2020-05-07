مصر.. سكان "فيصل" يقدمون محاكاة ساخرة لإعلان مدينتي (فيديو)

بعد انتقادات لاذعة وجهت لإعلان "مدينتي" واتهامات له بترسيخ العنصرية والطبقية والتنمر، أطلق فنان مصري شاب نسخة ساخرة من الإعلان ولكن تلك المرة من منطقة فيصل الشعبية بمحافظة الجيزة.

ويروي الفيديو الساخر الذي جاء تحت عنوان "مدينتي فرع فيصل والهرم"، تفاصيل الحياة في المنطقة المكتظة وعدم وجود أي مساحات خضراء، ويقارن بين المعيشة في فيصل وبين "مدينتي"، في محاولة تسليط الضوء على الفوارق والسلبيات في المجتمع بشكل ساخر.

وحصد الفيديو وهو فكرة وتنفيذ وإخراج محمود الحسيني، عضو فرقة "سالب عشرين"، نحو مليون و200 ألف مشاهدة منذ نشره الثلاثاء الماضي، على موقع فيسبوك.

وقال الشاب خريج كلية طب أسنان جامعة القاهرة، في تصريحات لصحف محلية إن إعلان "مدينتي" استفزه رغم نجاحه، فقرر تصوير فيديو يحاكي إعلان "مدينتي" بشكل ساخر، ولكن في منطقة فيصل الشعبية.

وقال الحسيني (24 عامًا) إنه بعد تفكير بسيط لم يستغرق وقتا طويلا، توصل إلى أن أبسط طريقة للرد على إعلان "مدينتي" هو إبراز المنطقة التي يسكن فيها، لافتًا إلى أن تنفيذ الفيديو كان بسيطًا والتصوير استغرق يومًا واحدًا مستعينًا بزملائه في المسرح في تمثيل الإعلان الساخر.

كما نشر عدد من الشباب أيضًا من حي المطرية شرق القاهرة، مقطعَ فيديو ساخراً يردون فيه على إعلان "مدينتي" واصفين حيهم بأفضل مكان في العالم.

وقبل أيام، تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، مقاطع فيديو مجزأة من إعلان "مدينتي" -حي سكني بالقاهرة- واعتبروه دعاية صريحة لترسيخ العنصرية والطبقية والتنمر في المجتمع.

ويظهر الإعلان مجموعة من من الناس وهم يتحدثون عن الحي السكني وما به من خدمات تغنيهم عن الخروج منه تمامًا، والاكتفاء به، في إشارة لعدم الاختلاط مع باقي المواطنين.

وتصدر وسم (#مدينتي) قائمة الأكثر تداولًا على موقع تويتر في مصر، بتفاعلات وتغريدات ساخرة من الإعلان الذي وصفه منتقدون بـ"المستفز"، كما رأوا فيه انفصالًا عن الواقع واستقطابًا للطبقات الغنية عن طريق دعوات الانغلاق.

يشار إلى أن "مدينتي" هو أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفى العقارية، التي أفرج الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن مالكها هشام طلعت مصطفى بعد حبسه لسنوات بتهمة قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.

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