مصر تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة المصرية في بيان منها، الخميس، إن البلاد سجلت 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر عدد إصابات يومي منذ بدء الوباء، و13 حالة وفاة جديدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في البيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و482 حالة وفاة".



وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر مددت العمل بحظر التجوال الليلي حتى نهاية شهر رمضان في إطار جهود احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحتى مساء الخميس، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على 3 ملايين و890 ألفا، توفي منهم أكثر من 269 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على مليون و332 ألفا آخرين، حسب موقع "وورلد ميترز".