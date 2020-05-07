للمرة الثانية.. بث مواد إباحية خلال اجتماع افتراضي لبرلمان جنوب أفريقيا

اخترق قراصنة إلكترونيون الخميس جلسة افتراضية للبرلمان في جنوب أفريقيا وبثوا خلالها صورا إباحية في حادثة هي الثانية من نوعها منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم البرلمان مولوتو موثابو إن "الاجتماع شهد خرقا مؤقتا من قراصنة معلوماتية. غير أنه استُكمل لاحقا على منصة أخرى".

ويعقد برلمان الدولة الأفريقية الأولى صناعيا والتي سجلت 7808 إصابات بفيروس كورونا المستجد و153 وفاة، اجتماعات افتراضية أخيرا في إطار تدابير مكافحة وباء كوفيد -19.

وظهرت صور إباحية قبل بضع دقائق من انطلاق الاجتماع عبر تطبيق "زوم" كما أن صوت رجل بدأ ينطق بشتائم عنصرية تنطوي على تمييز جنسي في حق رئيسة البرلمان ثاندي موديسه بحسب صحيفة "ذي سويتان".

وأرجأت موديسه اللقاء الافتراضي الذي استؤنف سريعا بعدها على منصة أخرى.

وكان اجتماع آخر دعت إليه الشهر الماضي وزيرة شؤون المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة مايتي نكوانا-ماشاباني قد شهد أيضا خرقا إلكترونيا من قراصنة معلوماتية بثوا مواد إباحية خلاله.

ويواجه تطبيق "زوم" انتقادات دوليا بسبب اختراق قراصنة للاجتماعات الافتراضية التي تعقد عبر المنصة بسبب الإجراءات الاحترازية في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.