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لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الخميس 7 مايو/أيار)

إصابات كورونا تتعدى الـ 5 ملايين حول العالم
إصابات كورونا تتعدى الـ 5 ملايين حول العالم
7/5/2020

حتى مساء الخميس، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على 3 ملايين و855 ألفا، توفي منهم أكثر من 266 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على مليون و320 ألفا آخرين، حسب موقع "وورلد ميترز".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الخميس، 7 من مايو/آيار 2020:

لحظة بلحظة

جامعة جونز هوبكنز: 2162 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 73 ألفا.

جامعة جونز هوبكنز: 19869 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليرتفع الإجمالي إلى مليون و232 ألفا.

رويترز عن ترمب: أريد تخفيف القيود على رحلات السفر الدولية في الوقت الملائم.

وكالة الأنباء الرسمية الأردنية: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 21 خلال 24 ساعة.

رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في قطر: هناك ارتفاع ملحوظ في حالات الشفاء تجاوزت 2000 حالة.

وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 162 ليبلغ إجمالي الإصابات 5548 وحالات التعافي 2179.

الصحة التركية: 57 وفاة جديدة بكورونا يرفع العدد إلى 3641 وفاة و1977 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 133721.

وزارة الصحة المصرية: 13 وفاة جديدة بفيروس كورونا يرفع عدد الوفيات إلى 482 مقابل تعافي 1887.

وزارة الصحة المصرية: تسجيل 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7981.

وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 5182 وتسجيل 7 وفيات ليصل عدد المتوفين 483.

السلطات البريطانية: 539 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات في المملكة المتحدة إلى 30615.

البيت الأبيض: ترمب أكد الاستعداد لتقديم المساعدة إلى أي دولة تحتاج ذلك لمواجهة كورونا  بما في ذلك روسيا.

رويترز عن بيان للكرملين: ترمب عرض في الاتصال إرسال مساعدة طبية إلى روسيا لمكافحة كورونا.

رئيس الحكومة الفرنسية: بداية رفع الحجر الاثنين المقبل لا تعني عودة للحياة العادية وإنما بداية مرحلة جديدة.

وزير الصحة الأردني: تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 484 حالة.

وزير الداخلية الفرنسي: الحدود الخارجية للبلاد ستظل مغلقة حتى 15 يونيو المقبل.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 10 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 219.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 33731.

الداخلية السعودية: فرض غرامة 10 آلاف ريال على أي تجمع عائلي لأكثر من أسرة واحدة و15 آلاف ريال لأي تجمع من 5 أشخاص فأكثر لا يربطهم علاقة سكنية.

وزارة العمل الأمريكية تعلن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 33 مليون شخص منذ بدء إجراءات الإغلاق بسبب كورونا.

شركة مودرنا الأمريكية: إنتاج الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في يوليو تموز المقبل بهدف الوصول إلى مليار جرعة.

وزارة الصحة السودانية: تسجيل 3 وفيات و78 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

السلطات الهولندية: تسجيل 84 وفاة و455 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

رابطة الدوري الألماني لكرة القدم تعلن استئناف المباريات اعتبارا من 16 مايو الجاري.

جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 2353 وفاة و24134 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 6567.

رئيسة وزراء اسكتلندا: تسجيل 59 وفاة جديدة بفيروس كورونا يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1762.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 784.

رئيس الوزراء المصري: عودة أكثر من 1100 مواطن مصري من الكويت خلال اليومين الماضيين.

رئيس الوزراء المصري: الحكومة تعمل على إعادة جميع المصريين العالقين في الخارج قبل عيد الفطر.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 918 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

رئيس الوزراء الباكستاني: سيجري تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا تدريجيا اعتبارا من السبت المقبل.

وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 8 وفيات بفيروس كورونا و502 إصابة جديدة.

رويترز: مصرف الإمارات المركزي يقول إنه تم حتى الآن سحب 75% من خطة لتحفيز السيولة بقيمة 50 مليار درهم لمواجهة تداعيات كورونا.

وزارة الصحة المغربية: 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5505.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 68 وفاة و1485 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة الإسبانية: 213 وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 26070 وتسجيل 754 إصابة جديدة.

وزارة الصحة الباكستانية: تسجيل 38 وفاة و1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل حالة وفاة و32 إصابة جديدة بفيروس كورونا  ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 239.

المركز الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 88 وفاة جديدة بالفيروس وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 1625.

المركز الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 11231 إصابة جديدة الخارجية الصينية: بومبيو يناقض نفسه في انتقاده للصين ويستخدم كذبة للتغطية على أخرى.

وزارة الصحة العمانية: 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2958.

البرازيل: 615 وفاة و10503 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8536 والإصابات إلى 125218.

وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني: فتحنا أكثر من 8 مدن من 3 أسابيع ولم تظهر أي إصابات بكورونا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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