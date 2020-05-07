قاد بحثا عن كورونا.. جدل بعد العثور على خبير صيني مقتولا بأمريكا

أثارت قضية الباحث الصيني بينغ ليو، الذي عثر عليه مقتولًا في منزله بالولايات المتحدة، قبل أيام، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي وسط تساؤلات عن ملابسات وفاته وعلاقتها بكورونا.

وقال مسؤولون في جامعة بيتسبرغ الأمريكية، التي درس فيها الباحث بكلية الطب، إن ليو كان على وشك الاقتراب من نتائج علمية مهمة تتعلق بفيروس كورونا المستجد، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وعٌثر على ليو، البالغ من العمر 37 عاما، مقتولا بعدة بطلقات نارية، في منزله شمال ببيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية يوم السبت الماضي.

وبعد ساعة تقريبًا من العثور على جثة ليو، عثر على شخص آخر على صلة به اسمه هاو غو (46 عاما) ميتا داخل سيارته على بعد بضعة كيلومترات من منزل ليو، وفق محطة "إن بي سي" الأمريكية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقتل الباحث، حيث رجح البعض أن ليو لم يمت منتحرًا، كما روجت له وسائل الإعلام، لكنه قتل لاقترابه من نتائج قد تساعد في إنهاء جائحة كورونا.

غير أن آخرين اعتبروا أن وفاة "ليو" مجرد صدفة، لا علاقة لها بأبحاثه حول الفيروس التاجي كوفيد 19.

وأمس، كشفت الشرطة الأمريكية أن "ليو" قتل أثناء نزاع طويل مع "غو" حول رفيق غامض لم تحدد هويته بعد، وأنه لا أدلة على أن مقتله له علاقة بأبحاثه، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

ووصفت جامعة بيتسبرغ ليو، في بيان، بأنه باحث ممتاز شارك في 30 بحثا، وتركز عمله على بيولوجيا النظم. وليو حصل على دكتوراة في علوم الحاسب الآلي من جامعة سنغافورة الوطنية، قبل أن يصبح باحثا مساعدا في كلية طب جامعة بيتسبرغ.

#BingLiu, a #Chinese researcher at the University of Pittsburgh who wa close to 'major discovery' on #COVID19 dies under mysterious circumstances. Someone & something was to be exposed, that the world wasn't aware of except one nation. Hang ur head in shame so-called superpower. pic.twitter.com/g7IGoZkCzz — Anita Chauhan (@anita_chauhan80) May 6, 2020

وجاء في البيان "لم نجد أي دليل على أن هذا الحادث المأساوي له أي علاقة بالعمل في جامعة بيتسبرغ وقيادته لبحث مهم بخصوص كورونا في جامعة بيتسبرغ والأزمة الصحية الحالية التي تؤثر على الولايات المتحدة والعالم".

وقالت الجامعة أن "ليو كان أستاذًا مساعدًا في قسم بيولوجيا الحوسبة والأنظمة في الجامعة، وأنه كان على وشك الوصول إلى نتائج مهمة للغاية تجاه فهم الآليات الخلوية وراء الإصابة بعدوى كورونا، والسبب الخلوي للمضاعفات التي تحدث".

A research assistant professor at the University of #Pittsburgh, Dr. Bing Liu, who was working on #WuhanCoronaVirus research, killed in his apartment. Liu was on the verge of making very significant findings in the research. #COVID19 #PTCL — Ibrahim Al'Qahtani (Engr. Ibra) إبراهيم القحطاني (@IbrahimQahtani7) May 7, 2020

وأفادت الجامعة التي انضم إليها الباحث الصيني قبل 6 سنوات أن "ليو كان باحثًا متميزًا وشارك في تأليف أكثر من كتاب وما يزيد على 30 بحثا، وكسب سمعةَ باحثٍ متميز، وحصل على احترام وتقدير العديد من الزملاء في هذا المجال، وقدم مساهمات فريدة في العلوم، وأنها ستكمل البحث الذي بدأه".

وتتسابق دول العالم لإنتاج دواء أو لقاح ضد فيروس كورونا الذي أصاب نحو 4 ملايين شخص، توفي منهم أكثر من ربع مليون وتعافى ما يزيد عن المليون و350 حالة، بينما تتصدر الولايات المتحدة أعلى معدلات الضحايا والإصابات.

Every American should mourn the murder of @PittTweet professor #BingLiu, whose contributions to the fight in the war against #COVID19 could very well have been game changers that saved millions of lives. https://t.co/1K5T0PWVWv — Douglas Bishop, Ind. Candidate for President (@CandidateBishop) May 6, 2020

Le chercheur #BingLiu travaillait-il seul dans sa cave et avait-il tous les résultats de ses recherches dans un seul ordinateur qui a disparu ? Non mais sérieux ! Si théorie du complot il devait exister, c'est plus la signature de la #CIA ce genre d'actions. Lâchez la #Chine ! https://t.co/IkH00GuJ5u — Noubar Kechichian (@N_Kechichian) May 7, 2020

You're sounding more and more like Alex Jones — Osama (@osa21345) May 6, 2020

According to our sources, there is a relationship between the process of hacking a company Equifax in 2017 by the Chinese and the #Covid_19 or #ChineseVirus

It seems that the American reaction, according to our sources, is out of control #USA #China #Trump pic.twitter.com/OtqQ6jKAut — ATLAS 💫 (@ATLAS_for2) April 20, 2020

Murder or suicide? asks #Iran health ministry spokesman in reaction to the report on death of #BingLiu , an American-Chinese researcher who was shot dead in his apartment. He was on the verge of making 'very significant' #Coronavirus findings at Saint Petersburg University. https://t.co/ptPuPHkXbe — Habib Abdolhossein (@HAbdolhossein) May 6, 2020