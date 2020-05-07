عالقون مصريون: اعتبرونا بضاعة وأعيدونا في سفن شحن (فيديو)

لم تنته بعد أزمة العالقين المصريين في السعودية، فرغم إعادة السلطات المصرية لعشرات العالقين في ميناء ضبا، إلا أن 3 مصريين نُسيوا هناك مازالوا يعانون وسط الصحراء.

ففي مقطع فيديو متداول، أطلق أحد العالقين في الميناء صرخة في وجه الحكومة المصرية، قائلًا "اعتبرونا أي بضاعة ورجعونا على عبّارات الشحن"، مناشدين الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزيرة الهجرة بإعادتهم لأرض الوطن.

وعبر الرجل وزميليه عن معاناتهم المستمرة منذ ما أكثر من 35 يومًا، وكيف أنهم أنهوا أوراقهم، في انتظار إعادتهم للبلاد مثل بقية المصرين الذين عادوا قبل أيام.

ولفتوا إلى أنهم لا يملكون غير الملابس التي يرتدونها، لأن جميع أمتعتهم ومتعلقاتهم حُملت على الباخرة التي نسيتهم رغم وجود أسمائهم بالكشف.

وقال أحدهم موجهًا كلامه للحكومة المصرية "ليه محسسنا إننا مليانين وباء.. بقالنا 35 يوم في العيشة الزفت دي.. الواحد هيموت.. لولا إننا مؤمنين كنا انتحرنا والله.. أسامينا في الكشف هناك.. نعمل إيه".

وبعد إرسال الحكومة المصرية سفينة لنقل العالقين المصريين في ميناء ضبا الأسبوع الماضي، انتشر مقطع فيديو للمصريين الثلاثة، حيث لم يتم إجلاؤهم مع زملائهم بسبب بعض التفاصيل الإجرائية.

وفي مشهد ليس ببعيد، تتكرر المأساة في لبنان، حيث شكا عالقون مصريون من تعامل السفارة المصرية معهم،التي طلبت قوات الأمن لبعضهم.

ولفتوا إلى أن الحال وصل بكثير منهم إلى درجة المبيت في الطرقات حتى إن أحد الكلاب الضالة نهش يد شاب كان نائمًا في الشارع لأنه لا يملك لا عمل ولا نقود ولا مأوى.

وقال أحدهم إن وضع المصريين العالقين في أي بلد الآن، أصبح مخزيًا ويشوه صورة مصر في الخارج وأصبح الناس ينظرون إلينا باحتقار "وأصبحنا نسمع كلمات لا تليق لأننا متبهدلين ومش لاقيين ناكل. لازم تشوفوا لنا حل".

وناشد أحد العمال البسطاء في السعودية، السيسي بإعادته هو و300 مصري آخرين بعدما توقف العمل بسبب الحظر المفروض في المملكة ضمن إجراءات الحد من تفشي كورونا.

وفي فيديو آخر استغاث أحد الشباب العالقين في السعودية، بالمسؤولين من أجل العودة وزملائه إلى مصر بعدما انتهت نقودهم وطردهم الكفيل منذ شهرين حتى باتوا يأكلون من القمامة.

وقال "والله العظيم بناكل من الزبالة. شهرين ونص مطرودين. مفيش لا شغل ولا فلوس. عايزين نروح. لو بتحسوا صح بعيالكم رجعونا مصر. ذنبنا في رقبتكم".

يشار إلى أن أزمة العالقين بميناء ضبا السعودي بدأت منذ غلق المجال الجوي المصري شهر مارس/آذار الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

والأسبوع الماضي، أعادت السلطات المصرية 150 من العالقين بميناء ضبا في السعودية، معلنة تحملها تكاليف الحجر الصحي لهم.

لكن لا يزال هناك مئات المصريين العالقين يستغيثون للعودة إلى بلادهم بعد نفاد ما كانوا يملكونه من أموال، وعدم وجود سكن، أو فرص عمل لهم، بعد جائحة كورونا.

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