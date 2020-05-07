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جامعة تركية تعلن التوصل إلى دواء لكورونا ينتظر الترخيص

كوادر طبية تفحص مشتبه بإصابته بفيروس كورونا في منزله في أنقرة
كوادر طبية تفحص مشتبه بإصابته بفيروس كورونا في منزله في أنقرة
7/5/2020

طورت جامعة العلوم الصحية التركية، بالتعاون مع شركة ."VSY" لصناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، لدواءً جديد لفيروس كورونا أطلق عليه (TR-C 19) على أن يتم ترخيصه رسميا في أقرب وقت.

وقال البروفسور "جودت أردول" رئيس جامعة العلوم الصحية إن العلاج سيكون جاهزا لإعطائه للمرضى المتطوعين على أن يتم ترخيصه بعد ذلك.
وأوضح أن العالم يعمل بأقصى سرعته لإيجاد علاج لفيروس كورونا الذي يهدد صحة جميع المجتمعات، وأن تركيا أيضا خطت خطوات هامة في هذا الاتجاه.
وأكد أردول على التعاون بين الجامعات وشركات صناعة الأدوية، مشيرا إنهم يواصلون العمل لإيجاد العلاج وتقديم نموذج للتضامن والتعاون بين الدولة والشعب عبر المؤسسات العامة والخاصة.
وأشار البروفيسور إلى أن أسرة جامعة العلوم الصحية التركية بالتعاون مع وزارة الصحة، قامتا بتكثيف أنشطتها في مجال البحث والتطوير لمراقبة الوباء والسيطرة عليه حتى وصلتا إلى مرحلة إنتاج الدواء. 

سباق دولي لإنتاج دواء لعلاج فيروس كورونا
مكافحة الفيروس

وأوضح أردول أن الدواء الذي تم إنتاجه باسم "TR-C 19" تمكن من تحييد فيروس كورونا ثم عزله في وقت سابق بالمختبر، وقد أصبح جاهزًا لتطبيقه على المرضى المتطوعين المصابين بالفيروس.
هذا، و قال رئيس مجلس إدارة شركة "VSY" لصناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، أرجان وارليباش، إن شركته قدمت كل إمكاناتها في سبيل مواجهة فيروس كورونا.
وأشار إلى أن شركة "VSY" تقدم من خلال منتجاتها خدمات صحية متواصلة في 66 دولة حول العالم، مشيرا إلى أنشطتها كذلك في مجال البحث والتطوير والابتكار.
وأكّد أن "TR-C 19" يعد من أهم مشاريع الشركة باعتباره يخص وباء كورونا الذي يشكل تهديدًا للصحة العالمية، وثمن الجهود بين شركته وجامعة العلوم الصحية في تحقيق هذا الإنجاز.

المصدر : الأناضول
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