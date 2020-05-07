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سياسة

تعذيب وحشي لعامل في ليبيا على يد قوات حفتر(فيديو)

عناصر من قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية
عناصر من قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية
7/5/2020

تداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل مقطع فيديو، يظهر تعذيب وتنكيل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بأحد العمالة الأجنبية الأفريقية.

وزعمت الصفحات الموالية لحفتر أن الشخص الذي يظهر في مقطع الفيديو أحد الأسرى، ووصفته بـ"المرتزق"، وأنه قاتل مع قوات حكومة الوفاق الوطني في محور أبو سليم وسط العاصمة الليبية طرابلس.

تسبب المقطع في غضب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على أنه عامل أجنبي لا شأن له بالصراع الدائر في ليبيا.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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