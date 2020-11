تعذيب وحشي لعامل في ليبيا على يد قوات حفتر(فيديو)

تداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل مقطع فيديو، يظهر تعذيب وتنكيل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بأحد العمالة الأجنبية الأفريقية.

وزعمت الصفحات الموالية لحفتر أن الشخص الذي يظهر في مقطع الفيديو أحد الأسرى، ووصفته بـ"المرتزق"، وأنه قاتل مع قوات حكومة الوفاق الوطني في محور أبو سليم وسط العاصمة الليبية طرابلس.

I found another Video , apparently he is a #migrant works in alkrimia , this is the moment where they brought him in to there post to torture him .#Libya #Tripoli pic.twitter.com/hoQeSmvcN8

