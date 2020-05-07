تعذيب وحشي لعامل في ليبيا على يد قوات حفتر(فيديو)

تداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل مقطع فيديو، يظهر تعذيب وتنكيل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بأحد العمالة الأجنبية الأفريقية.

وزعمت الصفحات الموالية لحفتر أن الشخص الذي يظهر في مقطع الفيديو أحد الأسرى، ووصفته بـ"المرتزق"، وأنه قاتل مع قوات حكومة الوفاق الوطني في محور أبو سليم وسط العاصمة الليبية طرابلس.

I found another Video , apparently he is a #migrant works in alkrimia , this is the moment where they brought him in to there post to torture him .#Libya #Tripoli pic.twitter.com/hoQeSmvcN8 — Ouais Hasairi | ⵓⵓⴰⵉⵙ ⵀⴰⵙⴰⵉⵔⵉ | أويس الحصائري (@HasairiOuais) May 7, 2020

لا حول و لا قوة الا بالله هذه مليشيات مواليه لـ #حفتر تحتجز مهاجر افريقي وتعود به الى العبودية These militias loyal to Haftar detain an African immigrant and return him to slavery @GermanAmbLBY @nbenotman https://t.co/IpcX9KodSQ — Real Man (@OmarAghaSaleh) May 7, 2020

تسبب المقطع في غضب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على أنه عامل أجنبي لا شأن له بالصراع الدائر في ليبيا.

مليشيات حفتر يقومون بضرب عامل وافد افريقي بحجة مرتزقة pic.twitter.com/g3Dp5bcWxu — ‏عيسى عبد المجيد منصور (@Essaalmijeed) May 7, 2020

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