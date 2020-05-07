تراشق أمريكي صيني حول كورونا.. وبيجين تتهم بومبيو بالكذب

تبادل سفيرا الولايات المتحدة والصين لدى الأمم المتحدة، الخميس، اتهامات بشأن فيروس كورونا في العالم.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، إنه "في الوقت الذي يقتل فيه الفيروس آلاف الناس حول العالم، يرفض الحزب الشيوعي الصيني (الحاكم) أن يتكلم بما يعرفه عن هذه الأزمة التي بدأت (ديسمبر/ كانون الأول 2019) في (إقليم) ووهان (وسط الصين)".

وأضافت كرافت، عبر تويتر "وزير الخارجية (الأمريكي مايك) بومبيو محق في مطالبته الصين بوقف التستر (على تفاصيل الفيروس)، ليتمكن العلماء وخبراء الصحة من الوصول إلى الحقائق لإنقاذ الأرواح".

وكان بومبيو قال، في تصريح صحفي الأربعاء، إنه " كن بوسع الصين إنقاذ حياة مئات الآلاف في أنحاء العالم لو أنها كانت أكثر شفافية بشأن الفيروس".

وتابع "كان بوسعها أن تجنب العالم الوقوع في مأزق اقتصادي عالمي. كان أمامهم الخيار، لكن بدلا من ذلك، فقد تسترت الصين على التفشي في ووهان".

وردا على تغريدة نظيرته الأمريكية، قال المندوب الصيني تشانغ جيون، إن "كل الحقائق فوق الطاولة. الناس يموتون في هذا البلد (يقصد الولايات المتحدة) أنقذوا أرواحهم".

المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت (الأناضول)

وتابع جيون، على تويتر، أن "إلقاء اللوم على الصين لن يقلل مسؤولياتكم"، في تلميح إلى محاولة المسؤولين الأمريكيين التهرب من مسؤولياتهم عن تداعيات انتشار الفيروس في الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعمد إلى مواصلة الكذب في إطار هجومه المستمر على بيجين فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا.

وأكدت المتحدثة أن بيجين التزمت الشفافية إزاء تفشي الفيروس الذي ظهر في الصين العام الماضي وعلى أن الساسة الأمريكيين يوجهون اتهامات لا أساس لها إلى بلادها.

وقالت هوا أيضا إن بكين تعارض التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية وذلك ردا على سؤال عن قرار الخارجية الأمريكية إرجاء رفع تقرير للكونغرس يقيم إن كانت هونج كونج تتمتع باستقلالية كافية عن الصين بما يسوغ استمرار حصولها على معاملة خاصة من الولايات المتحدة.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من مليون و252 ألف إصابة بالفيروس، تماثل 205 آلاف منهم للشفاء، و توفى ما يزيد على 73 ألفا، وهي أعلى حصيلة وفيات في دول العالم.