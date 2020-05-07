البث الحي
سياسة

تراشق أمريكي صيني حول كورونا.. وبيجين تتهم بومبيو بالكذب

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ
7/5/2020

تبادل سفيرا الولايات المتحدة والصين لدى الأمم المتحدة، الخميس، اتهامات بشأن فيروس كورونا في العالم.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، إنه "في الوقت الذي يقتل فيه الفيروس آلاف الناس حول العالم، يرفض الحزب الشيوعي الصيني (الحاكم) أن يتكلم بما يعرفه عن هذه الأزمة التي بدأت (ديسمبر/ كانون الأول 2019) في (إقليم) ووهان (وسط الصين)".

وأضافت كرافت، عبر تويتر "وزير الخارجية (الأمريكي مايك) بومبيو محق في مطالبته الصين بوقف التستر (على تفاصيل الفيروس)، ليتمكن العلماء وخبراء الصحة من الوصول إلى الحقائق لإنقاذ الأرواح".

وكان بومبيو قال، في تصريح صحفي الأربعاء، إنه " كن بوسع الصين إنقاذ حياة مئات الآلاف في أنحاء العالم لو أنها كانت أكثر شفافية بشأن الفيروس".

وتابع "كان بوسعها أن تجنب العالم الوقوع في مأزق اقتصادي عالمي. كان أمامهم الخيار، لكن بدلا من ذلك، فقد تسترت الصين على التفشي في ووهان".

وردا  على تغريدة نظيرته الأمريكية، قال المندوب الصيني تشانغ جيون، إن "كل الحقائق فوق الطاولة. الناس يموتون في هذا البلد (يقصد الولايات المتحدة) أنقذوا أرواحهم".

المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت (الأناضول)

وتابع جيون، على تويتر، أن "إلقاء اللوم على الصين لن يقلل مسؤولياتكم"، في تلميح إلى محاولة المسؤولين الأمريكيين التهرب من مسؤولياتهم عن تداعيات انتشار الفيروس في الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعمد إلى مواصلة الكذب في إطار هجومه المستمر على بيجين  فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا.

وأكدت المتحدثة أن بيجين التزمت الشفافية إزاء تفشي الفيروس الذي ظهر في الصين العام الماضي وعلى أن الساسة الأمريكيين يوجهون اتهامات لا أساس لها إلى بلادها.

وقالت هوا أيضا إن بكين تعارض التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية وذلك ردا على سؤال عن قرار الخارجية الأمريكية إرجاء رفع تقرير للكونغرس يقيم إن كانت هونج كونج تتمتع باستقلالية كافية عن الصين بما يسوغ استمرار حصولها على معاملة خاصة من الولايات المتحدة.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من مليون و252 ألف إصابة بالفيروس، تماثل 205 آلاف منهم للشفاء، و توفى ما يزيد على 73 ألفا، وهي أعلى حصيلة وفيات في دول العالم.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)