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الصين: باحثو مختبر ووهان تلقوا تدريبات مسبقة في فرنسا والولايات المتحدة

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة تملك "أدلة مهمة" على أن الفيروس تسرب من مختبر ووهان بالصين
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة تملك "أدلة مهمة" على أن الفيروس تسرب من مختبر ووهان بالصين
7/5/2020

قالت الحكومة الصينية إن باحثي مختبر ووهان، الذي تتهمه واشنطن بأنه وراء نشر فيروس كورونا المستجد، تلقوا تدريبات في الولايات المتحدة وفرنسا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيينغ "مختبر (بي 4) في ووهان هو (ثمرة) تعاون بين الحكومتين الصينية والفرنسية".

وأضافت "تصميم وإدارة وبناء هذا المختبر تحترم جميعها المعايير الدولية الصارمة، وأول موظفيه تدربوا في مختبرات من نوع (بي 4) في الولايات المتحدة وفرنسا".

وأشارت المتحدثة إلى أن معدات المختبر "تخضع للفحص كل عام من قبل طرف ثالث توافق عليه الدولة".

وأكدت مجددا أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لا يملك أي دليل يمكن أن يؤكد أن كوفيد-19 تسرب من هذا الموقع، قائلة "إنه يهذي بشكل غير مترابط ويتفوه بالأكاذيب".

وقبل أيام قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه يملك "أدلة هائلة" تثبت تلك الفرضية التي تنفيها بكين نفيا قاطعا.

ويشكل مختبر "بي 4" التابع لمعهد دراسة الحميات في مدينة ووهان الصينية، حيث ظهر كوفيد-19 العام الماضي، موضوع فرضيات تتحدث عن أن الفيروس تسرب منه قبل أن يجتاح العالم أجمع.

وحظي المختبر، الذي تأسس عام 2004 بناء على اتفاق بين الصين وفرنسا، في عام 2017 بشهادة رسمية خلال احتفال حضره رئيس وزراء فرنسا حينها بيرنار كازنوف.

ويتفق معظم الخبراء على أن الفيروس انتقل بشكل طبيعي من حيوان إلى إنسان في موقع قد يكون سوق ووهان الذي تباع فيه حيوانات برية حية.

ووفق الأرقام الرسمية، سجلت الصين 83 ألف إصابة بينها 4633 وفاة،.أما الولايات المتحدة، فباتت البلد الأكثر تأثرا بالوباء في العالم مع تسجيلها أكثر من 73 ألف وفاة.

المصدر : الفرنسية
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