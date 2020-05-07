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سياسة

الجيش الروسي يبدأ سحب خبرائه الطبيين من إيطاليا

أرسلت روسيا 100 خبير وأنظمة تعقيم متنقلة ومعدات طبية إلى إيطاليا
أرسلت روسيا 100 خبير وأنظمة تعقيم متنقلة ومعدات طبية إلى إيطاليا
7/5/2020

بدأ الجيش الروسي سحب خبرائه الطبيين من إيطاليا، والذين تم نشرهم هناك في نهاية مارس/ آذار الماضي للمساعدة في مكافحة وباء كورونا المستجد.

ولم يذكر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الذي أعلن القرار خلال اجتماع عبر الفيديو مع كبار المسؤولين في القوات المسلحة، أي تفاصيل عن شروط ومدة العملية.

وشكرت روما موسكو على مساعدتها الإنسانية، لكن مقالات نشرتها صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية أوائل شهر أبريل/ نيسان الجاري بشأن المساعدات أثارت غضب الخارجية الروسية.

وتشككت المقالات، التي نقلت عن مصادر حكومية وضباط لم تكشف عن هويتهم، من أن تكون المساعدة الروسية غطاء لعملية تجسس.

وأرسلت روسيا 100 خبير ومختص طبي في مجال الفيروسات من الجيش الروسي وأنظمة تعقيم متنقلة ومعدات طبية إلى إيطاليا في أواخر مارس/ آذار الماضي.

ونفذ أفراد من القوات الخاصة الروسية عملية تعقيم في دار للمسنين قبل أيام في منطقة بيرغامو في مقاطعة لومبارديا شمال إيطاليا، والتي تعد أكثر الأقاليم تضررا في البلاد.

وأدى وباء كورونا المستجد إلى وفاة أكثر من 29 ألف شخص بين نحو 215 ألف إصابة في إيطاليا، فيما سجلت روسيا أكثر من 177 ألف إصابة، بينها 1625 حالة وفاة.

المصدر : الفرنسية
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