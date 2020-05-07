ارتفاع قياسي لإصابات كورونا في روسيا

أعلنت روسيا يوم الخميس عن 11231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في زيادة يومية قياسية رفعت إجمالي الحالات على مستوى البلاد إلى 177160.

وقال مركز إدارة أزمة كورونا إن 88 شخصا توفوا خلال الليل ليصل بذلك عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 1625.

كما سجلت موسكو، المنطقة الأكثر نكبة بالوباء في روسيا، زيادة قياسية في الإصابات بلغت 6703 حالات جديدة.

ويوم الأربعاء أرجع رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات في العاصمة إلى التوسع في إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن سوبيانين قوله إن العدد الحقيقي لحالات الإصابة في موسكو يبلغ نحو 300 ألف إصابة، وهو رقم يزيد ثلاثة أضعاف عن الإجمالي الرسمي.

وأبلغت السلطات عن 92676 إصابة بالفيروس في موسكو.