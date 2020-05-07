إصابة لاعب إماراتي بفيروس كورونا

أصيب لاعب نادي الإمارات محمد جمال أول لاعب في الإمارات بفيروس كورونا المستجد وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن الفحوصات التي أجراها اللاعب جاءت إيجابية".

وقالت، إن نادي لاعب الإمارات، المعار من حتا، دخل المستشفى للعلاج، وأصبح جمال (30 عاماً) بذلك ثاني رياضي يصاب بفيروس كورونا في الإمارات.

وأصيب قبله غانم الطاهري إداري فريق النصر للشباب والناشئين في الكرة الطائرة، الذي توفي في 22 أبريل/نيسان الماضي متأثراً بإصابته.

وسبق للاتحاد الإماراتي لكرة القدم أن أعلن استئناف النشاط الرياضي المتوقف منذ 15 مارس في أغسطس المقبل.

كورونا في الإمارات

وأعلنت وزارة الصحة في الإمارات اليوم الخميس تسجيل ثماني وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد 165 حالة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي حسب وكالة أنباء الإمارات اليوم، إن الوفيات من جنسيات مختلفة وكانوا يعانون من أمراض مزمنة.

وأشارت إلى تسجيل 502 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 16240 حالة