البث الحي
سياسة

إصابة لاعب إماراتي بفيروس كورونا

إصابة لاعب إماراتي بفيروس كورونا
إصابة لاعب إماراتي بفيروس كورونا
7/5/2020

أصيب لاعب نادي الإمارات محمد جمال أول لاعب في الإمارات بفيروس كورونا المستجد وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن الفحوصات التي أجراها اللاعب جاءت إيجابية".

وقالت، إن نادي لاعب الإمارات، المعار من حتا، دخل المستشفى للعلاج، وأصبح جمال (30 عاماً) بذلك ثاني رياضي يصاب بفيروس كورونا في الإمارات.
وأصيب قبله غانم الطاهري إداري فريق النصر للشباب والناشئين في الكرة الطائرة، الذي توفي في 22 أبريل/نيسان الماضي متأثراً بإصابته.
وسبق للاتحاد الإماراتي لكرة القدم أن أعلن استئناف النشاط الرياضي المتوقف منذ 15 مارس في أغسطس المقبل.

كورونا في الإمارات

وأعلنت وزارة الصحة في الإمارات اليوم الخميس تسجيل ثماني وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد 165 حالة.
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي حسب وكالة أنباء الإمارات اليوم، إن الوفيات من جنسيات مختلفة وكانوا يعانون من أمراض مزمنة.
وأشارت إلى تسجيل 502 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 16240 حالة

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)