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سياسة|أوكرانيا

أوكرانيا تعتقل مصريا وتعتزم ترحيله للقاهرة.. ما القصة؟

الشاب المصري المعتقل في أوكرانيا معتز محمد رييع
الشاب المصري المعتقل في أوكرانيا معتز محمد رييع
7/5/2020

اعتقل جهاز الأمن الأوكراني في مدينة بولتافا الشاب المصري معتز محمد، بدعوى أنه مطلوب من قبل الشرطة الدولية "الإنتربول" بتهم تتعلق بارتكاب "جرائم خطيرة" وانتمائه لجماعة الإخوان.

وحسبما نقل موقع "أوكرانيا برس"، الخميس، فإن جهاز الأمن الأوكراني قال عبر صفحته على موقع فيسبوك إن محمد متهم أيضا بـ"الترويج لأفكار التطرف الراديكالي بين المسلمين في منطقة بولتافا، وإنه عضو في جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر".

وجاء اعتقال الشاب المصري بعد ساعات من اجتماع جمع نائب وزير الخارجية الأوكراني مع سفير مصر في كييف، ناقشا خلاله قضية سجين أوكراني يقبع في مصر.

وقالت الخارجية الأوكرانية، اليوم الخميس، إن نائب وزير الخارجية الأوكراني يفهين ينين بحث مع سفير مصر لدى أوكرانيا  الدين حسام الدين علي التعاون في سياق ضمان حقوق ومصالح مواطني البلدين.

نائب وزير الخارجية الأوكراني يفين ينين وسفير مصر لدى أوكرانيا حسام الدين محمد (يسار)

وخلال الاجتماع، تم التطرق لقضية مواطن أوكراني يدعى إدوارد تشيكوش، حكم عليه بالسجن 25 عامًا في مصر، وسبل إعادته إلى أوكرانيا.

وقال معتز محمد عبر صفحته على موقع فيسبوك، الخميس، " تم القبض عليا ويحاولوا ترحيلي من أوكرانيا ساعدوني"، وأضاف: "أنا في خطر".

ومحمد يقيم في أوكرانيا منذ عدة أعوام، وهو متزوج من أوكرانية.

ودشن نشطاء وحقوقيون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تدين عزم السلطات الأوكرانية تسليم محمد إلى مصر، مطالبين بوقف ترحيله أو السماح بسفره إلى دولة أخرى غير مصر نظرا لما سيلاقيه من اضطهاد هناك، على حد وصفهم.

https://twitter.com/elzouk1/status/1258458859573739530?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/KhaledFahem/status/1258460454856404997?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر
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