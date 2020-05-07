أوكرانيا تعتقل مصريا وتعتزم ترحيله للقاهرة.. ما القصة؟

اعتقل جهاز الأمن الأوكراني في مدينة بولتافا الشاب المصري معتز محمد، بدعوى أنه مطلوب من قبل الشرطة الدولية "الإنتربول" بتهم تتعلق بارتكاب "جرائم خطيرة" وانتمائه لجماعة الإخوان.

وحسبما نقل موقع "أوكرانيا برس"، الخميس، فإن جهاز الأمن الأوكراني قال عبر صفحته على موقع فيسبوك إن محمد متهم أيضا بـ"الترويج لأفكار التطرف الراديكالي بين المسلمين في منطقة بولتافا، وإنه عضو في جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر".

وجاء اعتقال الشاب المصري بعد ساعات من اجتماع جمع نائب وزير الخارجية الأوكراني مع سفير مصر في كييف، ناقشا خلاله قضية سجين أوكراني يقبع في مصر.

وقالت الخارجية الأوكرانية، اليوم الخميس، إن نائب وزير الخارجية الأوكراني يفهين ينين بحث مع سفير مصر لدى أوكرانيا الدين حسام الدين علي التعاون في سياق ضمان حقوق ومصالح مواطني البلدين.

نائب وزير الخارجية الأوكراني يفين ينين وسفير مصر لدى أوكرانيا حسام الدين محمد (يسار)

وخلال الاجتماع، تم التطرق لقضية مواطن أوكراني يدعى إدوارد تشيكوش، حكم عليه بالسجن 25 عامًا في مصر، وسبل إعادته إلى أوكرانيا.

وقال معتز محمد عبر صفحته على موقع فيسبوك، الخميس، " تم القبض عليا ويحاولوا ترحيلي من أوكرانيا ساعدوني"، وأضاف: "أنا في خطر".

ومحمد يقيم في أوكرانيا منذ عدة أعوام، وهو متزوج من أوكرانية.

ودشن نشطاء وحقوقيون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تدين عزم السلطات الأوكرانية تسليم محمد إلى مصر، مطالبين بوقف ترحيله أو السماح بسفره إلى دولة أخرى غير مصر نظرا لما سيلاقيه من اضطهاد هناك، على حد وصفهم.

تطالب #نحن_نسجل السلطات الأوكرانية بوقف ترحيل الشاب المصري #معتز_محمد_ربيع إلى مصر، حيث تم القبض عليه استعدادا لترحيله بزعم أنه مطلوب على ذمة قضايا ذات طابع سياسي. يذكر أن الشاب من محافظة الفيوم، ويدرس في كلية طب الأسنان ببولتيفا منذ 2015، ومتزوج من سيدة أوكرانية. pic.twitter.com/ECsRKS7avv — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) May 7, 2020

https://twitter.com/elzouk1/status/1258458859573739530?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/KhaledFahem/status/1258460454856404997?ref_src=twsrc%5Etfw

صديقنا معتز محمد (من الفيوم) مقيم بشكل قانوني في أوكرانيا منذ بضعة سنوات، حيث أتم دراسته الجماعية هناك، ومتزوج من أوكرانية.. معتز معتقل سابق وتعرض للتعذيب الشديد أثناء اعتقاله في مصر، قبل أن يفرج عنه ويغادر البلاد، في وقت لاحق..#معتز_محمد_في_خطر #أوقفوا_تسليم_معتز_محمد (1) pic.twitter.com/rr9NsO5kSP — Abdelrahman.Fares 🤐 #أوقفوا_الاخفاء_القسري (@abdofares) May 7, 2020

هذا وقد اعلنت السلطات الاكورانية القبض على المواطن اليوم الخميس 7 مايو 2020 من مدينة بلتافيا. ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يطالب السلطات الاوكرانية بعدم ترحيل/ معتز محمد إلى مصر؛ بسبب الانتهاكات الشديدة التى تحدث لحقوق الانسان في مصر، وخاصة للمعارضين.#مركزالشهاب_لحقوق_الإنسان — الشهاب لحقوق الإنسان (@ElshehabNgo) May 7, 2020

حكومة السيسي المجرمة تضغط على أوكرانيا لتسليم المعارض السياسي معتز محمد.. ضحية جديدة إلى سجون السيسي إن لم يتحرك الجميع لإنقاذه والضغط على أوكرانيا لعدم تسليمه — علاء البحار (@Cv8ZADPry2uwtiA) May 7, 2020