"وقح وموظف وطرطور".. فراس الأسد يدخل خط الصراع مع مخلوف

دخل فراس رفعت الأسد ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد، على خط الصراع الدائر بين الرئيس ورجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال بشار، واصفًا الأخير بـ "الموظف والطرطور والوقح".

جاء ذلك بعد خروج مخلوف ببث مباشر يستجدي بشارا حينًا ويتوعد بمقاضاة نظامه حينًا آخر، ويتحدث عن غضب إلهي حتمي في حين ثالث.

وقال فراس خلال منشور على فيسبوك، إن الخلاف الدائر ليس حول ضرائب أو شركات، وإنما مليارات الدولارات تم إخفاؤها عن القصر "يقصد بشار"، وتم التلاعب بها وتهريبها خارج سوريا خلال السنوات العشر الماضية، وفق قوله.

وأكد ابن عم الرئيس أن رامي مطالب اليوم بالتنازل عن أملاكه الضخمة الموجودة في الخارج والتي من الواضح أنه قد تم تنظيمها في إطار شبكة معقدة يصعب كشف خيوطها من دون تعاون كامل من الدول الموجودة فيها.

وشدد على أن هذه الأموال هي لبشار الأسد، بالقول "نعم، كما قلت أنت تماما، أنت مؤتمن على هذه الأموال فهي لم تكن يوما لك… تعود هذه الأموال لمن ائتمنوك عليها، ولمن ائتمن أباك من قبلك عليها".

وشن النظام السوري، خلال الأيام الماضية، حملة اعتقالات طالت مديري وتقنيي شركة "سيريتل" التابعة لمخلوف، على خلفية ظهوره في تسجيل مصور يناشد فيه بشارا التدخل في خلاف مع أشخاص تمثلهم وزارة الاتصالات، في مطالبات ضريبية بحق شركته.

وتحدثت مصادر إعلامية سورية، في وقت سابق، عن اعتقال قوات الأمن التابعة للنظام أكثر من 30 شخصًا من العاملين في شركة سيريتل وجمعية البستان التي يملكها مخلوف.

وبعد أقل من 24 ساعة، من أول ظهور له، أطل مخلوف بفيديو آخر يوم الأحد، كرر مناشدته للأسد بالتدخل لأنه "يتعرض لمعاملة غير إنسانية ويمر بأيام صعبة قد تنتج عنها كارثة"، رافضًا إبعاده عن المشهد الاقتصادي.

وأبدى مخلوف استغرابه من اعتقال الأجهزة الأمنية لموظفي شركاته، بعد أن كان أكبر داعم وراعي لهذه الأجهزة وأكبر خادم لها أثناء الحرب. وفي نهاية العام الماضي، أصدر النظام السوري قرارا بالحجز الاحتياطي على أموال مخلوف بتهمة "التهريب".

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