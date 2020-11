ميدل إيست آي: حملة "الذباب" الملفقة عن قطر صُممت للاستهلاك المحلي

نشر الكاتب "أندرياس كريغ" على موقع ميدل إيست آي، مقالا حول تواصل شبكة التضليل واسعة الانتشار على مواقع التواصل، والمعروفة بـ "الذباب الإلكتروني"، نشر القصص الكاذبة عن قطر المحاصرة.

ويرى الكاتب أنه رغم الأزمة العالمية الحالية وانتشار فيروس كورونا، وكثرة المطالبات بتكاتف جميع الدول لمحاربة الفيروس، فإن الأمر مختلف في الخليج، إذ انتشرت بالأيام الأخيرة حملات دعائية كاذبة تهدف إلى توسيع الفجوة الحاصلة بالفعل بين دول المنطقة منذ ثلاث سنوات.

ففي بداية الأزمة حاولت كل من السعودية والإمارات مرارا وتكرارا تقديم سيناريو تغيير النظام بقطر، حيث عرض الإعلام هناك أفرادًا قالوا إنهم منشقون من عائلة آل ثاني وبعضًا من مؤيديهم، لخلق الوهم بأن القطريين مستاءون من قيادتهم.

غير أنه اتضح بعدها أن "عبد الله بن علي آل ثاني"، الذي روجت له منافذ سعودية وإماراتية كأمير بديل في عام 2017، محتجز ضد إرادته في الإمارات.

أما "سلطان بن سحيم آل ثاني"، الذي قُدم كذبا كأمير بديل آخر في سبتمبر/أيلول 2017، كان شابًا مجهولًا إلى حد كبير ربما اعتقد أنه يمكن أن يصنع لنفسه اسمًا.

لكن استراتيجية تغيير النظام هذه لم تفشل فحسب، بل تسببت في زيادة الالتفاف حول النظام في قطر منذ عام 2017، ولا تزال شبكات التضليل المرتبطة بالحكومتين السعودية والإماراتية تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي روايات كاذبة تستهدف قطر وسياساتها.

ففي الذكرى السنوية الثالثة للحصار، انتشرت أخبار مزيفة عن انقلاب في قطر على تويتر، روج لها ما يعرف بـ "الذباب الالكتروني" المرتبط بالسعودية، حسب كاتب المقال.

Some more insight on yesterdays coup in #Qatar – which happened exclusively on Arab twitter. A few accounts not always clearly representing actual ppl have led the noise. Or as the excellent @marcowenjones put it: a hell of a lot of amplification with very little real interaction https://t.co/USapELJJqS

— Dustin Fürst (@FuerstDustin) May 5, 2020