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سياسة

"لم تكن سهلة".. زوجة رئيس وزراء كندا تروي تجربتها مع فيروس كورونا

رئيس الوزراء الكندي غاستن ترودو وزوجته صوفيا
رئيس الوزراء الكندي غاستن ترودو وزوجته صوفيا
6/5/2020

كشفت "صوفيا غريغوار" زوجة رئيس وزراء كندا غاستن ترودو، أن الإصابة بفيروس كورونا والعيش تحت سقف واحد مع زوجها و3 أطفال "لم يكن سهلا".

وقالت صوفيا في تصريح لإذاعة "راديو كندا" الرسمية، اليوم الأربعاء، "عمل زوجي من السابعة صباحا حتى التاسعة مساء في مكتبه، وكنت أنا مع الأطفال، لذا كان علي أن أكون حذرة للغاية".

وأضافت "كنت وحدي مع الأطفال، كان علي أن أبقى على مسافة منهم وكنت أضع قفازين وكمامة وجه.. لكن ذلك لم يكن سهلا".

وحجر ترودو نفسه وعائلته لأسابيع في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في أوتاوا، بعد تشخيص إصابة زوجته بفيروس كورونا في 12 مارس/آذار الماضي، لدى عودتها من لندن. وأوضحت صوفيا أن "أعراض المرض بقيت قوية لأكثر من أسبوع".

وأشارت إلى أنها "فقدت حاستي الشم والتذوق، واضطرت للتعامل مع الصداع وآلام الجسم وعسر الهضم والغثيان".

وعندما سئلت إن  كانت قد شعرت بالخوف من نقل العدوى إلى رئيس الوزراء ضحكت، وقالت "أضحك لكن هذا الأمر ليس مضحكا.. أعتقد أنه في كل العائلات نحاول التأقلم، كما أن هناك التباعد الاجتماعي".

وأشارت صوفيا إلى أنها شفيت تماما من الفيروس منذ 28 مارس/آذار الماضي، واستعادت حاستي الشم والتذوق، لكنها اكتشفت أنهما "لم تعودا كما كانتا عليه من قبل".

عائلة رئيس الوزراء الكندي غاستن ترودو (مواقع التواصل)

وفي سياق متصل، أعلنت الجهات الطبية الكندية تسجيل 207 حالات وفاة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 3 آلاف و774.

وذكرت وزارة الصحة الكندية في بيانها، الثلاثاء، ارتفاع عد الإصابات في عموم البلاد إلى 60 ألفا و772، بعد تسجيل 1298 إصابة جديدة.

وأعلنت الخطوط الجوية الكندية تسجيل خسائر بأكثر من مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري.

وأصاب "كورونا"، حتى مساء الأربعاء، أكثر من 3 ملايين و800 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد على 263 ألفًا، وتعافى أكثر من مليون و286 ألفًا، بحسب موقع "worldmeter"، المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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