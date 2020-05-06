لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الأربعاء 6 مايو/أيار)

حتى مساء الأربعاء، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على 3 ملايين و760 ألفا، توفي منهم أكثر من 260 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على مليون و260 ألفا آخرين، حسب موقع "وورلد ميترز".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الأربعاء، 6 من مايو/آيار 2020:

لحظة بلحظة

حاكم ولاية نيويورك: 66 % من مصابي كورونا بالولاية كانوا من كبار السن المقيمين في منازلهم وهذا أمر صادم لنا.

وكالة الأنباء الألمانية: رابطة الدوري الألماني تعلن عزمها استئناف موسم الدوري في درجتيه الأولى والثانية اعتبارا من 15 مايو.

ترمب: سمحت لحكام الولايات باتخاذ قرارات بإعادة فتح ولاياتهم وفق ما يرون وهذا الأمر سيشمل جميع الولايات قريبا.

ترمب: اقتصادنا سيعود قويا وما نمر به أسوأ من أي أزمة في تاريخنا.

رويترز: حكومة آيسلندا تعلن تعافي 97% من المصابين بفيروس كورونا وتسجيل حالتين جديدتين خلال الأيام السبعة الأخيرة.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا و189 إصابة خلال 24 ساعة.

منظمة الصحة العالمية تقول إن محادثات تجري مع الصين لإرسال فريق من المنظمة بشأن فيروس كورونا.

الإمارات تعلن وفاة 11 من المصابين بفيروس كورونا وتسجيل 546 إصابة ليبلغ عدد الوفيات 157 والإصابات 15738.

منظمة الصحة العالمية تقول إنها تعتقد أن فيروس كورونا يتفشى على نطاق مجتمعي في اليمن.

وزارة الصحة المصرية: تسجيل 387 إصابة بفيروس كورونا و17 وفاة ليرتفع عدد الإصابات إلى 7588 والوفيات إلى 469.

الحكومة البريطانية تـعـلن وفـاة 649 من الـمـصـابـين بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 30076.

وزارة الصحة العراقية: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي المصابين 2480 وشفاء 31 ليصل إجمالي المتعافين إلى 1602.

عدد الوفيات في العالم بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد يتجاوز 260 ألفاً.

وزارة الصحة التركية تعلن وفاة 64 من المصابين بفيروس كورونا وتسجيل 2253 إصابة ليبلغ عدد الوفيات 3584 والإصابات 131744.

اللجنة اليمنيـة لمواجهـة وباء كورونـا تعلـن وفاة مصابيـن بفيروس كورونـا وتسجيل 3 إصابات في محافظة لحج ليبلـغ إجمالـي الوفيات 5 والإصابات 25.

وزارة الصحة السودانية: تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات ليصل إجمالي المصابين إلى 852 والوفيات إلى 49.

بومبيو: الصين كان يمكنها أن تمنع وفاة مئات الآلاف من الناس حول العالم بسبب فيروس كورونا.

وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أحد مراكز الحجر الصحي.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 25 إصابة بفيروس كورونا بين ركاب طائرة قادمة من نيجيريا إلى بيروت.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 209.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1687 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 31938.

السلطات الصحية في محافظة تعز اليمنية تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

إعلان حظر التجوال في محافظة حضرموت اليمنية اعتبارا من غد الخميس من الساعة 4 مساء وحتى 4 صباحا لحين إشعار آخر للحد من انتشار كورونا.

وكالة تاس: إصابة وزيرة الثقافة الروسية بفيروس كورونا ووضعها بالحجر الصحي.

رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم: استئناف الدوري المحلي في 12 يونيو/حزيران المقبل.

الرئيس الروسي يقول إنه يجب عدم التسرع برفع قيود الإغلاق المفروضة على خلفية تفشي فيروس كورونا.

موقع جونز هوبكنز: تسجيل 23841 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2144 وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 42.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6289.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 750.

نائب وزير الطاقة الروسي: لا استبعد حدوث موجة ثانية من التباطؤ الاقتصادي تشمل حربا تجارية بين الصين والولابات المتحدة.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 17972 تعافى منهم 2070.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل وفاة واحدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 182.

عدد المتعافين من فيروس كورونا يقترب من 5 أضعاف أعداد الوفيات حول العالم.

المفوض الأوربي للاقتصاد باولو جنتيلوني: العجز في موازنة دول منطقة اليورو سيتراوح بين 6% و 10% بسبب تداعيات وباء كورونا.

المفوض الأوربي للاقتصاد باولو جنتيلوني: إسبانيا وإيطاليا وهولندا ستتضرر اقتصاديا ولن تتعافى بسهولة.

أطفال أفغان يقرؤون القرآن في مسجد خلال شهر رمضان المبارك (رويترز)



وزارة الصحة المغربية: تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5382.

وزير الصحة الكويتي: شفاء 187 حالة جديدة من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 2219.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 1680 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 101650.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 78 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6418.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 220325.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 224 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25857.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2903.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 86 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1537.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 10559 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 165929.

وزارة الصحة الأفغانية: 168إصابة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3392.

ترمب: مجموعة عمل البيت الأبيض لمكافحة كورونا قامت بعمل عظيم والتركيز الآن سيكون على إعادة فتح البلاد.