لا نفقات ولا تأمين صحي.. استغاثات من طلاب سعوديين بأمريكا (فيديو)

وجّه أحد الطلاب السعوديين بالجامعات الأمريكية، مناشدة للملك سلمان وولي العهد، شكا فيها من عدم القدرة على تحمل تكاليف الدراسة والتأمين الصحي، خاصة مع انتشار جائحة كورونا.

وقال الطالب فيصل ظرفي" أرجوا النظر في معاناتي ومعاناة إخواني الدارسين على حسابهم الخاص" بسبب الرسوم الدراسية والتأمين الصحي والنفقات الشخصية.

وأوضح الطالب الذي يدرس في جامعة تكساس على نفقته الخاصة، أنه تم رفض طلبه بسبب شرط القبول الذي تم سابقا وهو الدراسة في"أفضل 100 جامعة في العالم"، بعد أن أكمل جل ساعات الدراسة المطلوبة ولم يتبق له سوى عام واحد على التخرج.

وقال إن شرط القبول المسبق والذي يتمثل في ضرورة أن تكون الدراسة في" أفضل 100 جامعة" يؤدي بالكثير من الدارسين على نفقتهم الخاصة إلى الرجوع من نصف الطريق قبل إكمال دراستهم، وذلك بسبب التكلفة العالية للدراسة في هذه الجامعات والمنافسة العالية في الدخول إليها.

طلاب يتفاعلون

قال حساب باسم سامي "متأثرين من جائحة كورونا ونحن دارسين في جامعات موصى بها، وشرط المئة جامعه عائق لتحقيق الحلم بمحدودية الجامعات لإكمال الدراسة".

وأوضح" الطلاب الدارسين على حسابهم الخاص هم بأشد الحاجة إلى التأمين الطبي عامةً في الغربة وخاصةً في هذه الأزمة، يوجد عوائل لديها أطفال مرضى وغير قادرين على إيفاء رسوم المستشفيات، نتمنى من المسؤولين إعادة النظر و إعطاء التأمين الطبي لجميع الطلاب.

#كورونا_والدارسين_علي_حسابهم الطلاب السعوديون الدارسون في الخارج على نفقتهم الخاصة يشتكون معاناتهم بعد كورونا وقلقهم من صعوبة الاستمرار نظرًا لضائقة مالية تمنع من دفع رسومهم الدراسية والشخصية ويناشدون بإعادة النظر في شرط (أفضل مئة جامعة في العالم) لإتمام دراستهم مع المبتعثين. pic.twitter.com/x4HhpVdxdo — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) May 5, 2020

وكتب حساب هيومن" مشكلتنا في غياب جهة توصل معاناتنا.. مع أطفالي بدون راتب وبدون تأمين طبي.. معدلي عال ونشرت بحثا علميا ومع هذا الوزارة ترفض بسبب شرط 100 جامعة".

وناشد أحد الطلاب ويدعى عبدالمحسن بالقول "يا خادم الحرمين ارجو من الله العلي القدير أن يطيل لنا في عمرك و يمدك بالصحة و العافية نحن أبناؤك في الولايات المتحدة نعاني ضيق العيش من هذة الأزمة بعد أن فقدنا أعمالنا و لم نحصل على أي مساعدات من وزارة التعليم. أرجوكم النظر في أمرنا حفظكم المولى".

وتابع "الله وحدة يعلم بالحال ولولا أنني لم أفقد عملي في جامعتي بسبب هذه الأزمة وهو مصدر دخلي الوحيد لما طلبت المساعدة من أحد على الإطلاق وضعنا جدا صعب والله لا يحطك في هذا الموقف. لا نقدر نرجع و لا نقدر ندفع إيجار و لا نقدر نشتري مواد غذائية".

#كورونا_والدارسين_علي_حسابهم #مجلس_الوزارء نموذج من المعنين … فهل من معين بضم طلاب دارسين على حسابهم والغاء ال ١٠٠ جامعه.. — Abu Meshari USA (@AbuMeshariUSA) May 6, 2020

https://twitter.com/Sami98945351/status/1257784836523282433?ref_src=twsrc%5Etfw

اخي الكريم..الله وحدة يعلم بالحال ولولا انني لم افقد عملي في جامعتي بسبب هذه الأزمة وهو مصدر دخلي الوحيد لما طلبت المساعدة من احد على الإطلاق وضعنا جدا صعب والله لا يحطك في هذا الموقف.

لا نقدر نرجع 🇸🇦 و لا نقدر ندفع ايجار و لا نقدر نشتري مواد غذائية #كورونا_والدارسين_علي_حسابهم — AbdulMohsen (@mohsen_ksa_sacm) May 6, 2020

يا خادم الحرمين ارجو من الله العلي القدير ان يطيل لنا في عمرك و يمدك بالصحة و العافية نحن ابنائك في الولايات المتحدة نعاني ضيق العيش من هذة الأزمة بعد ان فقدنا اعمالنا و لم نحصل على اي مساعدات من وزارة التعليم. ارجوكم النظر في امرنا حفظكم المولى 🇸🇦 #كورونا_والدارسين_علي_حسابهم pic.twitter.com/Oew6Kcb93W — AbdulMohsen (@mohsen_ksa_sacm) May 6, 2020

https://twitter.com/Sami98945351/status/1257784487930462211?ref_src=twsrc%5Etfw