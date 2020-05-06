"عشش فراخ".. صدمة مصريين عائدين من أمريكا من الحجر الصحي (فيديو)

انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمصريين عائدين من الولايات المتحدة يشتكون من مستوى المعاملة والنظافة بمقر الحجر الصحي بمرسى علم، رغم دفعهم تكاليف العودة والإقامة.

وتصف إحدى السيدات العائدات حديثًا إلى مصر من واشنطن مقر الحجر الصحي بمرسى علم قائلة "الحجر دا عشش فراخ"، كناية عن تردي مستوى النظافة والخدمة بالفندق.

وتواصل السيدة وصف الوضع قائلة: "الأوض (الغرف) مليانة أبراص، أنا استحملت الليلة لأن كنا تعبانين، ثلاثة أيام صاحيين، جينا تبهدلنا من المطار شنطنا جاية على عربية نصف نقل، وصلنا المطار الساعة 7 الصبح وجينا هنا (الحجر الصحي) الساعة 4 العصر…".

واضطر العائدون، وعددهم يقارب الأربعمائة شخص، إلى السير على الأقدام لمسافة تقارب اثنين كيلومتر من مكان نزولهم من الحافلة وحتى الفندق، حسب ما قالوا.

وتصف السيدة الطائرة التي جاءت بهم من الولايات المتحدة بأنها كانت مثل "علبة السردين" كناية عن تكدس الركاب بها، إذ أوضحت أنه كان على متنها 54 طفلا رضيعا، ولا يوجد بها مياه ولا صابون ولا أدوات تعقيم.

وفي مقطع فيديو آخر يشكو أحد الأشخاص من داخل الفندق من تراكم الأتربة بغرفته، بالإضافة إلى عدم وجود مياه نظيفة بدورات المياه، وتردي مستوى الطعام المقدم لهم، رغم دفعهم مبالغ كبيرة، ويقول آخر "حضرتك لو واحد قاعد بتايمز سكوير في نيويورك مش هيدفع المبلغ دا".

ويشكو المواطن أيضًا من انعدام وجود المطهرات والمعقمات في مكان يفترض أنه للحجر الصحي، ومن المحتمل وجود مرضى معهم حاملين للفيروس.

واشتكى العائدون كذلك من فشل التنظيم بالفندق وسوء الإدارة، وضياع الأمتعة، وينصح أحدهم من يريدون العودة على الطائرات القادمة ألا يرجع مطلقًا.

يشار إلى أن سفارة مصر بواشنطن، كانت قد عممت منشورا منذ حوالي 3 أسابيع حول قواعد عودة المصريين العالقين فى الخارج، بما لايؤثر علي أولوية جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا فى مصر.

وكان من أبرز القواعد أن يكون الشخص فى الولايات المتحدة بصفة مؤقتة، أو من الدارسين ممن لا يتوافر لهم مقار إقامة، وكذلك الاستعداد لتحمل نفقات رحلة الطيران وإجراءات الحجر الصحي الإلزامى لمدة 14 يوما فى أحد فنادق مدينة مرسى علم، بواقع 750 جنيها للفرد يوميًا فى غرفة الإقامة المزدوجة، أو 1500 جنيه فى غرفة الإقامة الفردية.

وسجلت وزارة الصحة المصرية أمس الثلاثاء أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا المستجد وهو 388 إصابة، ليرتفع العدد الكلي للإصابات المسجلة إلى 7201 إصابة، كما سجلت 16 وفاة ليترفع العدد الإجمالي للوفيات في مصر بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 452 حالة وفاة.