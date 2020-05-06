سلمان العودة في رمضان: تأملات حول اسم الله "السلام" (فيديو)

تواصل الجزيرة مباشر نشر حلقات "العودة في رمضان"، وفي حلقة اليوم يواصل الشيخ سلمان العودة تأملاته حول اسم الله تعالى "السلام".

ومعنى السلام أي السالم الذي سلمت ذاته وأسماؤه، وصفاته وأفعاله، فلا يلحقها عيب ولا نقص مما يعتري صفات المخلوقين.

فالله عزَّ وجلَّ سالم من اللغوب، والعجز والنصب، وكان اليهود، قد زعموا أنه تعب بعد خلق السماوات والأرض؛ فاستراح في اليوم السابع، "سبحانه وتعالى عمَّا يقولون علوًا كبيرا".

وصفات الله تبارك وتعالى كلها سلام؛ فهي سلام من مشابهة المخلوقين أو مماثلتهم، سلامٌ أن يقاس عليها شيء من أمر الخلق، سلامٌ من أنواع النقص التي جرت العادة أن تعتري العباد.

وتذاع حلقات الشيخ العودة على الجزيرة مباشر في توقيتين مختلفين؛ الأول في تمام الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة، وهي حلقات بعنوان "مع الله" يتحدث فيها العودة عن تأملاته حول أسماء الله الحسنى.

أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات فهو في تمام الساعة 5:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وخلال هذه الحلقات -التي تحمل عنوان " إشراقات قرآنية"- يطوف الشيخ العودة بين آيات القرآن الكريم شارحًا ومفسرًا معانيها.

والشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 بجانب عدد آخر من الدعاة والشخصيات العامة.

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