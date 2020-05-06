سفيرة إماراتية تشجع التعاون مع إسرائيل لمواجهة كورونا (فيديو)

أعربت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة, لانا زكي نسيبة، عن إمكانية تعاون بلادها مع إسرائيل في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وجاءت تصريحات "نسيبة" في معرض ردها على أسئلة للصحفي الإسرائيلي "باراك رافيد" خلال ندوة إلكترونية نظمتها اللجنة اليهودية الأمريكية.

1 The Ambassador of the United Arab Emirates in the UN Lana Nusseibeh told me during a Zoom Webinar organized by the @AJCGlobal and the @J_Insider that the UAE will not oppose cooperating with Israel in countering the Corona Virus crisis pic.twitter.com/aXy4uzz01a — Barak Ravid (@BarakRavid) May 5, 2020

وهنأت السفيرة الإماراتية العلماء الإسرائيليين الذين أعلنوا مؤخرًا عن إيجاد لقاح محتمل لفيروس كورونا ووصفت الأمر بـ"المثير للغاية لكل جزء في العالم".

وأشارت إلى أن الإمارات تعمل على إيجاد لقاح للفيروس، وأن هناك مجالا للتعاون المحتمل بين أبو ظبي وتل أبيب في هذا الصدد.

وأضافت أن هذا ليس بالأمر الجديد، فقد حدث تعاون طبي بالفعل في السابق بين الإمارات وإسرائيل، وأن هناك مجالا كبيرا للتعاون الآن ولا أعتقد أننا سنعارض ذلك.

2 Ambassador @LNusseibeh congratulated Israeli scientists that have found a potential treatment for Covid-19. “That is very exciting for all of our part of the world – we are also working on that too, so there is potentially room for cooperation there”, She added pic.twitter.com/pU7r1nTC8A — Barak Ravid (@BarakRavid) May 5, 2020

وكتب الصحفي الإسرائيلي: "بين إسرائيل والإمارات، لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية، ولكن هناك تحالف سري دام لأكثر من 25 عامًا".

وأضاف "إسرائيل تحظى بتمثيل في منظمة الأمم المتحدة للطاقة المتجددة في أبو ظبي، ومن المتوقع أن يكون هناك جناح رئيسي لإسرائيل في المعرض الذي سيفتتح في دبي نهاية العام (إكسبو دبي 2020)".

3 / בין ישראל לאיחוד האמירויות אין יחסים דיפלומטיים רשמיים, אך מתקיימת ברית חשאית בת למעלה מ-25 שנה. לישראל יש נציגות בארגון האו"ם לאנרגיה מתחדשת באבו-דאבי ובתערוכת האקספו שתיפתח בדובאי בסוף השנה צפוי להיות ביתן ישראלי גדול. סוף — Barak Ravid (@BarakRavid) May 5, 2020

وأمس، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على تويتر، إن معهد البحوث البيولوجية الإسرائيلي طور دواءً للعلاج من كورونا.

وأضاف أن معهد البحوث طور مضادات حيوية للفيروس تهاجمه وتقتله داخل جسم الإنسان.

وقوبلت تغريدة أفيخاي بموجة سخرية، إذ لفت مغردون إلى أن المضادات الحيوية تستخدم ضد البكتيريا وليس الفيروسات، متهمينه بالجهل.

إنجاز إسرائيلي كبير في المعركة لتطوير دواء لجائحة كورونا!

معهد البحوث البيولوجية الإسرائيلي حقق إختراقا كبيرًا على الصعيد العالمي في المعركة المتواصلة لتطوير دواء لجائحة كورونا وذلك من خلال تطوير مضادات حيوية للفيروس تحيده داخل جسد المريض. pic.twitter.com/dGmJpT0Rjt — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 5, 2020

وفي بيان أصدره مساء اليوم أضاف انه تمت تجربة الجسم المضاد مباشرة على الفيروس الفتاك وثبت انه يشله. ويعتقد خبراء المعهد انهم من أوائل من حققوا انطلاقة كهذه. ويعمل المعهد في هذه الأيام على تسجيل براءة اختراع على ذلك قبل ان يبدأ باتصالات مع منتجات ادوية عالمية لتطوير لقاح. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 5, 2020

https://twitter.com/unfuckwith/status/1257531690760704001?ref_src=twsrc%5Etfw

اول من نجح بعزل مضاد حيوي وحيد النسل ضد الڤايروس و بدرجة دقة عالية جداً هو البروفيسور جانغ لين تسي من كلية الطب جامعة تسينغخوا في بكين. و تم نشر البحث في مجلة نيتشر و طلع البروفيسور في مؤتمر على زوم و شرح كيف عملوا التجارب. كيف اصبح الصهيوني المحتل اول من نجح بعمل سبق علمي بهذا — Ra'ed Dwaikat (@DwaikatEd) May 6, 2020