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سياسة

سفيرة إماراتية تشجع التعاون مع إسرائيل لمواجهة كورونا (فيديو)

سفيرة ومندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة, لانا زكي نسيبة
سفيرة ومندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة, لانا زكي نسيبة
6/5/2020

أعربت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة, لانا زكي نسيبة، عن إمكانية تعاون بلادها مع إسرائيل في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وجاءت تصريحات "نسيبة" في معرض ردها على أسئلة للصحفي الإسرائيلي "باراك رافيد" خلال ندوة إلكترونية نظمتها اللجنة اليهودية الأمريكية.

وهنأت السفيرة الإماراتية العلماء الإسرائيليين الذين أعلنوا مؤخرًا عن إيجاد لقاح محتمل لفيروس كورونا ووصفت الأمر بـ"المثير للغاية لكل جزء في العالم".

وأشارت إلى أن الإمارات تعمل على إيجاد لقاح للفيروس، وأن هناك مجالا للتعاون المحتمل بين أبو ظبي وتل أبيب في هذا الصدد.

وأضافت أن هذا ليس بالأمر الجديد، فقد حدث تعاون طبي بالفعل في السابق بين الإمارات وإسرائيل، وأن هناك مجالا كبيرا للتعاون الآن ولا أعتقد أننا سنعارض ذلك.

وكتب الصحفي الإسرائيلي: "بين إسرائيل والإمارات، لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية، ولكن هناك تحالف سري دام لأكثر من 25 عامًا".

وأضاف "إسرائيل تحظى بتمثيل في منظمة الأمم المتحدة للطاقة المتجددة في أبو ظبي، ومن المتوقع أن يكون هناك جناح رئيسي لإسرائيل في المعرض الذي سيفتتح في دبي نهاية العام (إكسبو دبي 2020)".

وأمس، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على تويتر، إن معهد البحوث البيولوجية الإسرائيلي طور دواءً للعلاج من كورونا.

وأضاف أن معهد البحوث طور مضادات حيوية للفيروس تهاجمه وتقتله داخل جسم الإنسان.

وقوبلت تغريدة أفيخاي بموجة سخرية، إذ لفت مغردون إلى أن المضادات الحيوية تستخدم ضد البكتيريا وليس الفيروسات، متهمينه بالجهل.

https://twitter.com/unfuckwith/status/1257531690760704001?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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