سفيرة إماراتية تشجع التعاون مع إسرائيل لمواجهة كورونا (فيديو)

أعربت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة, لانا زكي نسيبة، عن إمكانية تعاون بلادها مع إسرائيل في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وجاءت تصريحات "نسيبة" في معرض ردها على أسئلة للصحفي الإسرائيلي "باراك رافيد" خلال ندوة إلكترونية نظمتها اللجنة اليهودية الأمريكية.

1 The Ambassador of the United Arab Emirates in the UN Lana Nusseibeh told me during a Zoom Webinar organized by the @AJCGlobal and the @J_Insider that the UAE will not oppose cooperating with Israel in countering the Corona Virus crisis pic.twitter.com/aXy4uzz01a

وهنأت السفيرة الإماراتية العلماء الإسرائيليين الذين أعلنوا مؤخرًا عن إيجاد لقاح محتمل لفيروس كورونا ووصفت الأمر بـ"المثير للغاية لكل جزء في العالم".

وأشارت إلى أن الإمارات تعمل على إيجاد لقاح للفيروس، وأن هناك مجالا للتعاون المحتمل بين أبو ظبي وتل أبيب في هذا الصدد.

وأضافت أن هذا ليس بالأمر الجديد، فقد حدث تعاون طبي بالفعل في السابق بين الإمارات وإسرائيل، وأن هناك مجالا كبيرا للتعاون الآن ولا أعتقد أننا سنعارض ذلك.

2 Ambassador @LNusseibeh congratulated Israeli scientists that have found a potential treatment for Covid-19. “That is very exciting for all of our part of the world – we are also working on that too, so there is potentially room for cooperation there”, She added pic.twitter.com/pU7r1nTC8A

