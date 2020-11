"حداد في أمريكا".. شاهد الفيديو الذي أثار غضب ترمب

تداول ناشطون على وسائل التواصل الإجتماعي مقطعاً مصوراً يُهاجم سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ما دفعه للرد عليه في مجموعة من التغريدات.

ونشرت مجموعة تُطلق على نفسها "مشروع لينكولن" والتي تستهدف حماية الديمقراطية، كما تُطلق على نفسها، مقطعاً مصوراً بعنوان "حداد في أمريكا".

ويتحدث الفيديو عن سياسات ترمب وكيف أنها قد أدت إلى وفاة أكثر من 60 ألف شخص ضحايا لفيروس كورونا.

وإلى جانب ذلك، فقدان أكثر من 26 مليون شخص لوظائفهم في أسوأ وضع اقتصادي منذ عقود.

….get even for all of their many failures. You see, these loser types don’t care about 252 new Federal Judges, 2 great Supreme Court Justices, a rebuilt military, a protected 2nd Amendment, biggest EVER Tax & Regulation cuts, and much more. I didn’t use any of them…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2020

هل أمريكا أضعف الآن؟

ويوضح الفيديو أنه تحت قيادة ترمب أصبحت أمريكا أضعف وأفقر وأسوأ خلال السنوات الأربع التي حكمها، فكيف ستكون أمريكا بعد 4 سنوات أخرى من حكمه؟!

وقالت مجموعة -مشروع لينكولن- "لقد تركت الرئاسة الفاشلة لدونالد ترمب الأمة أضعف، مريضة، وتتأرجح على حافة كساد عظيم جديد".

A group of RINO Republicans who failed badly 12 years ago, then again 8 years ago, and then got BADLY beaten by me, a political first timer, 4 years ago, have copied (no imagination) the concept of an ad from Ronald Reagan, “Morning in America”, doing everything possible to…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2020

ترمب يهاجم

من جانبه هاجم ترمب القائمين على المجموعة وناشري المقطع ووصفهم بأنهم فاشلون، وقال "مجموعة من الجمهوريون الذين فشلوا فشلاً ذريعاً منذ 12 عاما، ثم فشلوا مرة أخرى ومنذ 8 أعوام، ثم تعرضوا للهزيمة قبل 4 أعوام من سياسي مبتدئ مثلي".

وأضاف ترمب "قاموا بنسخ فيديو من إعلان سابق لرونالد ريغان "الصباح في أمريكا".

https://twitter.com/NatalieClineWV/status/1257292483328913408?ref_src=twsrc%5Etfw

وعدّد ترمب ما قال إنها إنجازاته وقال" لقد بذلوا كل ما في وسعهم مع إخفاقاتهم المتعددة.. هؤلاء الخاسرون لم يبالوا ب 252 قاضياً فيدرالياً ولا قضاة المحكمة العليا".

وشرح معددا ما قال إنها انجازاته" وإلى إعادة بناء الجيش والتعديلات التي تمت، إلى جانب أكبر خفض للضرائب على الإطلاق وغيرها الكثير".

This is the "Mourning in America" ad by disaffected Republicans that @realDonaldTrump just had a midnight meltdown over. Now that he's made it so newsworthy, it's important to share it so folks understand what he was talking about. Just a public service: https://t.co/eWeMJD8bmH — Yair Rosenberg (@Yair_Rosenberg) May 5, 2020

"لا يعرفون كيف يفوزون"

ترمب شرع في وصف أصحاب الفيديو وأضاف" ولأنهم لا يعرفون كيف يفوزون، فإن ما يُطلقون عليه مشروع لينكولن ليس أكثر من وصمة عار". وأنهى تغريداته واصفاً إياهم بالفشلة.

Congratulations to my friends at @ProjectLincoln for provoking this 1:00 am Trump tweet storm! The thought of Trump up late, stewing about their ad and muttering to himself, then calling and waking a staffer to get their names and bios for his tweets, cheered me up this morning. https://t.co/eiT9TE5knP — Bill Kristol (@BillKristol) May 5, 2020

وعلقت "غينيفر هورن" مؤسس مشروع لينكولن على ما قاله ترمب قائلة "هذا هو المقطع الذي تسبب بإثارة ترمب حتى أنه شن هجوماً عليه بعد منتصف الليل بعد انتشاره. وأضافت ساخرة "ربما يكره إذا قمتم بإعادة تغريده".