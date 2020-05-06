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تركيا ترسل طائرة خاصة لجلب مواطن من السودان (فيديو)

6/5/2020

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الأربعاء إن أنقرة أرسلت طائرة خاصة لجلب مواطن مصاب بفيروس كورونا المستجد من السودان، مضيفا أن تركيا تقف إلى جانب جميع مواطنيها في أنحاء العالم.

وفي تغريدة نشرها الوزير عبر حسابه على تويتر، أعلن وصول طائرة إسعاف إلى تركيا تُقل المواطن محمد حنفي آيدن، من السودان، المصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال قوجه: "جلبنا المواطن آيدن البالغ من العمر 55 عامًا إلى تركيا، ولم يتلق العلاج في السودان رغم معاناته صعوبة في التنفس".

وأضاف: "الآن هو في وحدة العناية المركزة. نقف بجانب مواطنينا في جميع أنحاء العالم ضد الوباء".

أرسلت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، طائرة إسعاف إلى العاصمة السودانية الخرطوم لجلب آيدن المصاب بفيروس كورونا إلى تركيا.

وأصدر الوزير تعليماته بإعادة المريض إلى تركيا، إثر تلقيه مناشدات من أبناء آيدن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي السياق، أصاب فيروس كورونا المستجد في السودان 852 شخصًا، قضى منهم جراء الإصابة 45، وعوفي 80 ، وفي تركيا أصيب نحو 129 ألفًا و491 شخصًا، وأودى الفيروس بحياة 3 آلاف و520 ، بينما تعافى 73 ألفًا و285 شخصًا، حتى الآن.

وعالميًا، أصاب الفيروس 3 ملايين و757 ألفًا و678  ، وقضى 259 ألفًا و496  جراء الإصابة، في حين تعافى مليون و258 ألفًا و562  ، حتى اللحظة.

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المصدر : الأناضول
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