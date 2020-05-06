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انتقادات لاذعة لقناة العربية ومذيعتها لميس الحديدي بسبب العالقين في الكويت (فيديو)

المصريون العالقون في الكويت يمثلون إحراجا جديدا لسلطات بلادهم
المصريون العالقون في الكويت يمثلون إحراجا جديدا لسلطات بلادهم
6/5/2020

وجه مغردون انتقادات لاذعة للإعلامية المصرية لميس الحديدي ولقناة العربية على خلفية مقطع فيديو للإعلامية بقناة "الحدث" وهي تتحدث عن أزمة العمال المصريين في الكويت.

وقالت الحديدي خلال استضافتها المتحدث باسم الحكومة المصرية حول إجراءات إعادة العالقين في الكويت "احنا لسه ما اتفاوضناش على فكرة مين حيدفع" في إشارة إلى تكلفة عودة المصريين إلى بلادهم.

المتحدث باسم الحكومة المصرية يعلق على ملف العالقين المصريين في الكويت

وغرّد الكاتب داهم القحطاني عبر تويتر "مخجل أن المتحدث باسم الحكومة المصرية يقول إن الكويت ستتكفل بمصاريف عودة العمال المصريين، ثم تأتي قناتكم وتقاطعه وتقول مثل هذا الكلام".

وأضاف القحطاني:" كيف تأتي قناة مملوكة للسعودية وتقول معلومات مغلوطة عن التفاوض، وكأنما الكويت قد خضعت للضغوط".

وأشار إلى أن الحكومة المصرية هي من كانت ترفض استقبال مواطنيها ووافقت أخيرًا، والكويت عرضت قبل شهر إرجاع العمال المخالفين من كل جنسية على حسابها، ولم تخضع لضغط.

ورفض مغردون حديث الإعلامية المصرية، وقالوا إن ما تحدثت به لا يقال في موضوع يخص الكرامة الوطنية، ولا يمكن التفاوض على عودة أبناء الوطن بسبب المال.

https://twitter.com/hafedatbin_ali/status/1257465912363532290?ref_src=twsrc%5Etfw

يذكر أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد أصاب 6 آلاف و289 شخصًا في الكويت، وأودى بحياة 42 مصابًا، وتعافى ألفان و219  ، حتى الآن، أما في مصر فأصيب 7 آلاف و588 شخصًا، وقضى 469 مريضًا بالفيروس، بينما تعافى ألف و815 مصابًا، حتى الساعة.

وعالميًا، أصاب الفيروس 3 ملايين و777 ألفًا و511 شخصًا، وتوفي 261 ألفًا و200 مصاب، في حين تعافى مليون و275 ألفًا و152 شخصًا، حتى اللحظة.

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