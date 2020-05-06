انتقادات لاذعة لقناة العربية ومذيعتها لميس الحديدي بسبب العالقين في الكويت (فيديو)

وجه مغردون انتقادات لاذعة للإعلامية المصرية لميس الحديدي ولقناة العربية على خلفية مقطع فيديو للإعلامية بقناة "الحدث" وهي تتحدث عن أزمة العمال المصريين في الكويت.

وقالت الحديدي خلال استضافتها المتحدث باسم الحكومة المصرية حول إجراءات إعادة العالقين في الكويت "احنا لسه ما اتفاوضناش على فكرة مين حيدفع" في إشارة إلى تكلفة عودة المصريين إلى بلادهم.

المتحدث باسم الحكومة المصرية يعلق على ملف العالقين المصريين في الكويت

وغرّد الكاتب داهم القحطاني عبر تويتر "مخجل أن المتحدث باسم الحكومة المصرية يقول إن الكويت ستتكفل بمصاريف عودة العمال المصريين، ثم تأتي قناتكم وتقاطعه وتقول مثل هذا الكلام".

السادة قناة العربية " السعودية " @AlArabiya @AlHadath ..

مخجل أن المتحدث بإسم الحكومة المصرية يقول أن الكويت ستتكفل بمصاريف عودة العمال المصريين ثم تأتي قناتكم عبر المذيعة وتقاطعه وتقول "بس احنا لسه ما تفاوضناش على فكرة من حيدفع".

قناة الحدث تتفاوض ؟! وما هي علاقة قناتكم بالأمر؟ pic.twitter.com/slnTC9eRNH — داهم القحطاني (@dahemq) May 5, 2020

وأضاف القحطاني:" كيف تأتي قناة مملوكة للسعودية وتقول معلومات مغلوطة عن التفاوض، وكأنما الكويت قد خضعت للضغوط".

وأشار إلى أن الحكومة المصرية هي من كانت ترفض استقبال مواطنيها ووافقت أخيرًا، والكويت عرضت قبل شهر إرجاع العمال المخالفين من كل جنسية على حسابها، ولم تخضع لضغط.

ورفض مغردون حديث الإعلامية المصرية، وقالوا إن ما تحدثت به لا يقال في موضوع يخص الكرامة الوطنية، ولا يمكن التفاوض على عودة أبناء الوطن بسبب المال.

مذيعة مصرية تمارس الشحاتة علناً تقول بالحرف الواحد :

( إحنا متفوضناش مين اللي هيدفع ) وتقصد أنها تريد بلادنا هي التي تدفع ليس فقط تذكرة السفر بل ونفقة الحجر الصحي للمصاروة في بلدهم ! فوق شينها قوات عينها ! pic.twitter.com/i1MuHEJpNw — مبارك البغيلي (@M__albugaily) May 5, 2020

https://twitter.com/hafedatbin_ali/status/1257465912363532290?ref_src=twsrc%5Etfw

سمعوا اللي بينجلط يسمع يقول الناطق باسم الحكومه المصريه

رحلات الطيران على نفقة الحكومه الكويتيه والمذيعه ترد عليه احنا لسه ما تفاوضنا مين حيدفع

( وقاحه وجرأه وابتزاز ) وأعفائهم من العقوبه والغرامه pic.twitter.com/bIZZKLACI3 — Omsara.. (@Omsara_75) May 4, 2020

🔴 مين اللي حيدفع الكويت ولا مصر .. الأخت تقول ما تفاوضوا ..!! عفواً .. تتفاوضون لعودة أبناء وطنكم ؟ شكلهم يبون تكاليف المحاجر والاكل والشرب هذا غير التذاكر ..!! هذيل اشفيهم يشوفونا بيت زكاة ؟! ناس عمهم وشغلهم الشاغل الفلووووس 💦 pic.twitter.com/2Gh0kvR2ZB — حجي محمود 🇰🇼 (@hajji_muhmood) May 4, 2020

احنا لسنا ما تفاوضناش مين اللي حيدفع " ! هذه العبارة تقال في مكاسر بسوق الجمعة ولا تقال في موضوع يخص الكرامة الوطنية ! — فالح بن حجري (@Bin_7egri) May 4, 2020

يذكر أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد أصاب 6 آلاف و289 شخصًا في الكويت، وأودى بحياة 42 مصابًا، وتعافى ألفان و219 ، حتى الآن، أما في مصر فأصيب 7 آلاف و588 شخصًا، وقضى 469 مريضًا بالفيروس، بينما تعافى ألف و815 مصابًا، حتى الساعة.

وعالميًا، أصاب الفيروس 3 ملايين و777 ألفًا و511 شخصًا، وتوفي 261 ألفًا و200 مصاب، في حين تعافى مليون و275 ألفًا و152 شخصًا، حتى اللحظة.

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