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سياسة|تونس

القضاء التونسي يلاحق مدونة سخرت من القرآن

العاصمة التونسية
العاصمة التونسية
6/5/2020

قرر القضاء التونسي ملاحقة مدونة نشرت على الانترنت نصا فيه محاكاة للقرآن بتهمة "المس بالمقدسات والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف".

وأوضحت المحامية إيناس الطرابلسي أنه تمت دعوة موكلتها آمنة الشرقي، 26 عاما، من قبل الشرطة في العاصمة تونس الثلاثاء بعد فتح النيابة تحقيقا في نشرها نصا بعنوان "سورة كورونا" الإثنين.

وبعد سماعها بالمحكمة الابتدائية بتونس، قرر المدعي العام توجيه تهمة "المس بالمقدسات والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف" للشرقي التي لم يتم توقيفها، وفق المحامية.

وبحسب المحامية، تتم مقاضاة الشرقي وفقا للمادة السادسة من الدستور التونسي التي تنص على أن "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها".

وتمثل الشرقي أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 28 مايو/ أيار الجاري.

وندد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما قامت به الشرقي ووصفوه بالعمل "التحريضي" و"غير المحترم"، بينما دافع عنها آخرون واعتبروا ان التحقيق معها اعتداء على حرية التعبير.

وندد ممثلون لمنظمات المجتمع المدني الثلاثاء بدعوتها للتحقيق، معربين عن مخاوف من محاولة "إسكات الناس" من قبل السلطات.

وعبر "المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة" عن "استغرابه الشديد" لإيلاء "كل هذه الأهمية لذلك النص" ودعا الى وجوب "احترام حرية التعبير والمُعتقد كأساسٍ للدولة المدنية".

المصدر : الفرنسية
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