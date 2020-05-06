الخطوط القطرية تسير رحلات قريبا.. تعرف على الوجهات

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، بدء تشغيل رحلاتها تدريجياً إلى 55 وجهة بنهاية مايو/أيار الجاري، وإلى 80 وجهة بنهاية يونيو/حزيران المقبل.

وذكر بيان للقطرية أن "التشغيل سيتماشى مع تزايد الطلب على السفر الجوي، وتخفيف القيود المفروضة على دخول العديد من الدول بسبب أزمة كورونا".

وأوقفت الخطوط القطرية غالبية وجهاتها حول العالم، مع الإبقاء على عدد قليل من الوجهات المدنية، بينما استمرت رحلات الشحن الجوي دون انقطاع.

وأوضحت الناقلة الجوية القطرية، أنها "واصلت تسيير رحلاتها إلى أكثر من 30 وجهة، ما ساعد أكثر من مليون مسافر على العودة إلى بلدانهم خلال الشهرين الماضيين".

ويتركز التوسع التدريجي في المرحلة الأولى، على تعزيز الرحلات بين مقر عمليات الناقلة في الدوحة مع المقرات العالمية لشركائها حول العالم، وفق البيان.

ومن أبرز تلك المقرات، لندن، وشيكاغو، ودالاس، وهونغ كونغ، وبالتزامن مع إعادة افتتاح العديد من وجهات الأعمال والسياحة عالمياً، مثل مدريد ومومباي.

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للشركة في بيان " لقد بنينا خلال هذه الأزمة جسورا متينة من الثقة مع المسافرين والحكومات والمطارات بأننا شريك موثوق… ونطمح إلى الاستمرار بإنجاز هذه المهمة في وقت سنستمر فيه بإعادة بناء شبكة وجهاتنا بشكل تدريجي".

تواصل الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلاتها إلى أكثر من 30 وجهة حول العالم. وتخطط الناقلة إلى تسيير رحلات إلى أكثر من 55 وجهة بحلول نهاية شهر مايو، وستضيف الناقلة 30 وجهة أخرى بحلول نهاية شهر يونيو.

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وتتطلع الخطوط القطرية، إلى تشغيل رحلات إلى 80 وجهة عالمياً، ومن ضمنها 23 وجهة في أوربا، و4 وجهات في الأمريكيتين، و20 في الشرق الأوسط وإفريقيا، و33 في آسيا، حسب البيان.

وأعلنت أن شبكة وجهاتها بحلول نهاية شهر يونيو/حزيران ستكون كالتالي:

أفريقيا

أديس أبابا (ADD)، كيب تاون (CPT)، جوهانسبورغ (JNB)، لاغوس (LOS)، نيروبي (NBO)، تونس (TUN).

الأمريكيتان

شيكاغو (ORD)، دالاس (DFW)، ساوباولو (GRU، مونتريال (YUL).

آسيا

غوانزو (CAN)، هونغ كونغ (HKG)، سول (ICN)، طوكيو (NRT)، بكين (PEK)، شنغهاي (PVG)، بانكوك (BKK)، جاكرتا (CGK)، كوالالامبور (KUL)، مانيلا (MNL)، سنغافورة (SIN)، أحمد أباد (AMD)، أمريتسار (ATQ)، بانغالاور (BLR)، مومباي (BOM)، كاليكوت (CCJ)، كولكاتا (CCU)، كولومبو (CMB)، كوتشي (COK)، داكا (DAC)، نيو دلهي (DEL)، غوا (GOI)، حيدر أباد (HYD)، كاتماندو (KTM)، تشيناي (MAA)، مالي (MLE)، تريفاندروم (TRV)، إسلام أباد (ISB)، كراتشي (KHI)، لاهور (LHE)، ملبورن (MEL)، بيرث (PER)، سيدني (SYD).

أوربا

أثينا (ATH)، بودابست (BUD)، موسكو (DME)، اسطنبول (IST)، امستردام (AMS)، ستوكهولم (ARN)، برشلونة (BCN)، بروكسل (BRU)، باريس (CDG)، كوبنهاغن (CPH)، دبلن (DUB)، إدنبرة (EDI)، روما (FCO)، فرانكفورت (FRA)، لندن (LHR)، مدريد (MAD)، مانشستر (MAN)، ميونخ (MUC)، ميلان (MXP)، أوسلو(OSL)، برلين (TXL)، فيينا (VIE)، زيورخ (ZRH).

الشرق الأوسط

عمّان (AMM)، بيروت (BEY)، بغداد (BGW)، البصرة (BSR)، أربيل (EBL)، طهران (IKA)، السليمانية (ISU)، الكويت (KWI)، مَسقط (MCT)، مَشهد (MHD)، النّجف (NJF)، صُحار (OHS)، صلالة (SLL)، شيراز (SYZ).

كما تخطط لتسيير رحلات إلى أكثر من 50 وجهة قبل نهاية مايو/أيار الجاري، باستئناف رحلاتها إلى العديد من الوجهات مثل: مانيلا، ونيروبي، وعمان.

وفي 30 مارس/آذار الماضي، استأنفت الخطوط القطرية رحلات الشحن الجوي إلى الصين، لتكون أول شركة أوسطية تفعل ذلك، مع استمرار مخاوف تفشي فيروس كورونا.

وقطاع الطيران أحد أكثر القطاعات تضررا من أزمة كورونا التي دمرت الطلب على السفر بعدما أغلقت الحكومات حدودها.